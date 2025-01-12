Росіяни діставатимуть КАБами та артилерією Дніпропетровщину: голова облради Лукашук оприлюднив список громад із зони ризику
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що у зв'язку з просуванням на Донеччині російські війська можуть завдавати авіаційних та артилерійських ударів по деяких громадах регіону
Про це він написав у Facebook.
Посилаючись на підтверджені дані ресурсу Deep State, Лукашук зазначив, що відстань від лінії фронту, тобто тимчасово окупованого села Солоне Донецької області, до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж семи кілометрів.
"Це означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по наших прикордонних громадах з території Донеччини", - наголосив очільник облради.
За його словами, у зоні підвищеної небезпеки опиняються такі громади: Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська, Васильківська.
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Лукашук підкреслив, що небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.
"Мешканцям зазначених громад важливо серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та неухильно дотримуватися правил безпеки", - наголосив представник влади Дніпропетровщини.
- OSINT-проєкт DeepState заявив, що російська армія станом на ніч 11 січня окупувала місто Курахове Покровського району Донеччини. У Силах оборони зазначили, що утримують позиції в межах міста, зокрема в районі теплоелектростанції.
- Також у Deep State повідомили, що російська терористична армія просунулась біля низки населених пунктів Донецької області.
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