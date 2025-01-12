Росіяни діставатимуть КАБами та артилерією Дніпропетровщину: голова облради Лукашук оприлюднив список громад із зони ризику

Про це він написав у Facebook.

Посилаючись на підтверджені дані ресурсу Deep State, Лукашук зазначив, що відстань від лінії фронту, тобто тимчасово окупованого села Солоне Донецької області, до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж семи кілометрів.



"Це означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по наших прикордонних громадах з території Донеччини", - наголосив очільник облради.



За його словами, у зоні підвищеної небезпеки опиняються такі громади: Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська, Васильківська.

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Лукашук підкреслив, що небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.



"Мешканцям зазначених громад важливо серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та неухильно дотримуватися правил безпеки", - наголосив представник влади Дніпропетровщини.