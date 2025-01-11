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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Путін націлився на Сумщину, Харківщину, Дніпропетровщину. І це не остаточна його мета, - Портников
Ексклюзив

Путін націлився на Сумщину, Харківщину, Дніпропетровщину. І це не остаточна його мета, - Портников

Тетяна Нижник
11 січня, 2025 субота
21:40
Війна з Росією Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)

Журналіст Віталій Портников вважає, що Росія не зупиниться на чотирьох анексованих регіонах

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 Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

"Ми прекрасно розуміємо тактичні наміри Російської Федерації. Їхня стратегічна мета є очевидною - демонтаж української державності. Це може бути ніколи не реалізовано або реалізовано у м'якій формі створення держави-сателіта. А перед цим Росія прагне анексувати якомога більшу частину української території. Це означає, що на будь-яких перемовинах про перемир'я, які Росія планує вести виключно на своїх умовах, Україна погодилася б із російським статусом тих чи інших територій. На даний момент це шість регіонів: Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області", - зазначив Портников. 

За його словами, тактичні задачі першого порядку для російських збройних сил - вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Навіть якщо перемовини між Росією і Україною про припинення вогню відбудуться, Путін все одно вимагатиме, щоб українська армія залишила ці території у їхніх адміністративних кордонах.

"Разом з тим відбувається наступ на Харківському напрямку, і чому таким важливим є вихід російських військ на територію поблизу Дніпропетровської області? Якщо значна територія Харківської та Дніпропетровської областей перейде під контроль Росії, там буде проведено референдум про їхнє оголошення суверенними державами, а згодом - анексія до Російської Федерації. Тоді на перемовинах виникне питання про те, що українські війська можуть вийти з Харківської і Дніпропетровської областей також. Мовляв, без цього не може бути припинення вогню", - пояснив Портников.

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Ми уважно стежимо за діями росіян в районі Курської області, вважаючи, що головна мета Путіна - встановити контроль над цим регіоном, щоб позбутися ганьби, пов'язаної із контролем українських військ над частиною території Росії. Але це недооцінка небезпеки, вважає журналіст.

"На території Курської області вже створено значне угруповання ворога чисельністю близько 60 тис. військовослужбовців. Поки українським військам вдається утримувати плацдарм, проводити контратаки, але росіяни вважають цей фронт важлим, і вони можуть піти далі. Якщо росіяни виб'ють українські війська з Курської області, вони можуть піти у Сумську область. Їхньою метою буде окупувати хоча б одну частину території з райцентром, щоб провести там референдум і заявити, що Сумська область є територією Росії", - додав він.

Тож загальна ідея Росії - вийти на адміністративні кордони чотирьох вже анексованих регіонів і створити умови для анексії ще трьох - Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей. Вони будуть намагатися нав'язати ідею про юридичне включення цих регіонів до складу Російської Федерації. Хоча це не остаточна мета РФ, резюмував Портников. 

  • Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія ще здатна продовжувати війну проти України в тих обсягах, в яких воює зараз.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Харківщина
переговори з РФ
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