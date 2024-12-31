РФ здатна продовжувати війну: Буданов заявив, що у 2025 році ворога чекає прийняття "системних рішень"

Про це він заявив в інтерв'ю, яке транслювали в телемарафоні.

"На жаль, здатна (воювати, - ред.). В тих обсягах, які є зараз, вона здатна. Економіка РФ повільно регресує. Але, як я і казав раніше, у 2025 році ми точно будемо спостерігати наближення російської економіки та фінансового сектору до небезпечної відмітки", - сказав Буданов.

Він наголосив, що це не стане руйнуванням РФ.

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"Це та межа, після якої їм потрібно буде приймати серйозні, системні рішення на рівні держави. До того часу їм важко, але вони будуть триматися. Після того - доведеться ухвалювати серйозні рішення. Так, вони можуть перейти повністю на воєнні рейки. Але чи хочуть вони цього - це велике питання", - додав керівник ГУР.