РФ здатна продовжувати війну: Буданов заявив, що у 2025 році ворога чекає прийняття "системних рішень"
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія ще здатна продовжувати війну проти України в тих обсягах, в яких воює зараз
Про це він заявив в інтерв'ю, яке транслювали в телемарафоні.
"На жаль, здатна (воювати, - ред.). В тих обсягах, які є зараз, вона здатна. Економіка РФ повільно регресує. Але, як я і казав раніше, у 2025 році ми точно будемо спостерігати наближення російської економіки та фінансового сектору до небезпечної відмітки", - сказав Буданов.
Він наголосив, що це не стане руйнуванням РФ.
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"Це та межа, після якої їм потрібно буде приймати серйозні, системні рішення на рівні держави. До того часу їм важко, але вони будуть триматися. Після того - доведеться ухвалювати серйозні рішення. Так, вони можуть перейти повністю на воєнні рейки. Але чи хочуть вони цього - це велике питання", - додав керівник ГУР.
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