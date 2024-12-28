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Ексклюзив

США можуть посилити тиск на РФ в енергетичній сфері, що вдарить по військових зусиллях росіян, - експерт Фрід

Тетяна Нижник
28 грудня, 2024 субота
18:10
Світ окупанти рф

Екскоординатор Державного Департаменту Сполучених Штатів з питань санкційної політики, легендарний американський дипломат Деніел Фрід окреслив конкретні дати, коли стане зрозуміліше, яким буде сценарій війни і миру

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Про це він розповів у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо"

"Наступним кроком може стати підготовка й оголошення адміністрацією Байдена останнього пакета санкцій проти Росії. Відомо, що ці заходи готуються вже певний час. У The Washington Post нещодавно опублікували статтю, яка окреслила, якими можуть бути ці санкції. Ймовірно, Сполучені Штати посилять тиск на Росію в енергетичній сфері, що вони і повинні робити. Це правильний крок. Додатковий економічний тиск вдарить по російських військових зусиллях", - зазначив Фрід.

За його словами, ознаки економічного напруження в Росії вже очевидні. Це не врятує Україну саме по собі, але створить додаткові труднощі для Росії. Отже, це наступний крок. А далі відбудеться важливий візит Келлога в Україну.

"Український уряд і президент Зеленський демонструють майстерність і мудрість у спілкуванні з прийдешньою адміністрацією Трампа. Вони не кажуть "ні". Вони кажуть "так" і намагаються вплинути на американське бачення. Росіяни кажуть "ні", - додав він.

Наступною датою стане 20 січня — день, коли президент Трамп офіційно розпочне свій другий і останній термін. 

"У польських ЗМІ з'явилися припущення, що президент Трамп відвідає Варшаву пізніше навесні. Для Польщі питання безпеки України є пріоритетним, тож це також буде важлива дата. Однак багато чого залежатиме від реакції Путіна. Зараз він робить все можливе, щоб чинити тиск на Україну. Він обстрілює Україну, в тому числі й на Різдво, що, до речі, генерал Келлог публічно засудив. Росіяни прагнуть створити враження, ніби їхня перемога неминуча", - сказав експерт.

Хоча Росія досягає певних успіхів на фронті, вони супроводжуються значними втратами. Це викликає сумніви щодо здатності російської армії підтримувати такий рівень зусиль. Україна повинна мати можливість воювати ще більш ефективно: "Українські солдати повинні повністю довіряти своїм офіцерам. А Сполучені Штати повинні надати більше зброї і зняти обмеження. Єдиними обмеженнями на використання зброї Україною мають бути закони війни. Останньою датою, яку я можу назвати, є дата потенційної зустрічі між Трампом і Путіним, але це ще не є певністю", - зауважив Фрід.

  • 22 грудня повідомлялося, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни в Україні.
  • 22 грудня стало відомо, що Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розглянути можливість проведення мирних переговорів з Росією та відмови від окупованих територій.
  • Майбутній спецпредставник Трампа Келлог вважає, що Україна та РФ готові до мирних переговорів.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
втрати окупантів
Світ про Україну
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