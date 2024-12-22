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Трамп запропонував Зеленському почати думати про припинення вогню та відмову від усіх окупованих територій, - El Pais

Марія Науменко
22 грудня, 2024 неділя
15:25
Світ Зеленський, Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розглянути можливість проведення мирних переговорів з Росією та відмови від окупованих територій

Зміст

Про це повідомляє El Pais.

Трамп зауважив, що, попри бажання України повернути свої землі, багато міст в Україні були зруйновані.

"Ви подивіться на деякі з цих міст, там не залишиться жодного вцілілого будинку.Тож коли ви кажете "поверніть країну"... Поверніть що? Це 110-річна реконструкція", - наголосив він.

Проте низка європейських джерел на умовах анонімності повідомила, що сигнали Трампа не є негативними, а радше є бажанням досягти миру з позиції сили.

Зокрема, генерал Кіт Келлог, якого Трамп призначив спеціальним представником США щодо України, привітав нові пакети озброєнь від адміністрації Джо Байдена і дозвіл, який він дав Києву на атаки по РФ американською зброєю.

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У виданні зазначили, що розмови про гіпотетичні переговори чи "гарантії безпеки" не є публічними, адже ніхто не хоче давати Путіну жодної свободи дій, але настрої в Європі змінилися. 

"Лідери країн-членів НАТО стверджують, що зараз йдеться про визначення того, якою буде українська перемога - Київ має вирішити, - потім про умови миру, а потім про формули його забезпечення, включно з європейськими миротворцями, які вже запропонував президент Франції Емманюель Макрон", - пише El Pais.

Лідери кількох європейських країн намагається переконати Трампа, що мирні переговори, вигідні Росії, можуть надати поштовх Китаю та Ірану — країнам, які мають ворожі наміри щодо США. 

"Трамп ще не ухвалив рішення, в один день він показує одне, а в інший — інше, тому так важливо діяти зараз і передавати наші послання", — зазначило джерело в українському уряді.

  • Напередодні новообраний президент США Дональд Трамп заявив європейським чиновникам, що планує продовжувати надавати військову допомогу Україні після своєї інавгурації.
Теги:
Новини
Росія
політика
Президент США
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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