Трамп запропонував Зеленському почати думати про припинення вогню та відмову від усіх окупованих територій, - El Pais

Про це повідомляє El Pais.

Трамп зауважив, що, попри бажання України повернути свої землі, багато міст в Україні були зруйновані.

"Ви подивіться на деякі з цих міст, там не залишиться жодного вцілілого будинку.Тож коли ви кажете "поверніть країну"... Поверніть що? Це 110-річна реконструкція", - наголосив він.

Проте низка європейських джерел на умовах анонімності повідомила, що сигнали Трампа не є негативними, а радше є бажанням досягти миру з позиції сили.

Зокрема, генерал Кіт Келлог, якого Трамп призначив спеціальним представником США щодо України, привітав нові пакети озброєнь від адміністрації Джо Байдена і дозвіл, який він дав Києву на атаки по РФ американською зброєю.

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У виданні зазначили, що розмови про гіпотетичні переговори чи "гарантії безпеки" не є публічними, адже ніхто не хоче давати Путіну жодної свободи дій, але настрої в Європі змінилися.

"Лідери країн-членів НАТО стверджують, що зараз йдеться про визначення того, якою буде українська перемога - Київ має вирішити, - потім про умови миру, а потім про формули його забезпечення, включно з європейськими миротворцями, які вже запропонував президент Франції Емманюель Макрон", - пише El Pais.

Лідери кількох європейських країн намагається переконати Трампа, що мирні переговори, вигідні Росії, можуть надати поштовх Китаю та Ірану — країнам, які мають ворожі наміри щодо США.

"Трамп ще не ухвалив рішення, в один день він показує одне, а в інший — інше, тому так важливо діяти зараз і передавати наші послання", — зазначило джерело в українському уряді.