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Трамп заявив, що має намір продовжувати надавати військову допомогу Україні, - FT

Марія Науменко
20 грудня, 2024 п'ятниця
21:25
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив європейським чиновникам, що планує продовжувати надавати військову допомогу Україні після своєї інавгурації

Зміст

Про це повідомляє Financial Times.

Помічники новообраного президента під час переговорів з європейськими високопосадовцями зазначили, що Трамп має намір зміцнити свою політику щодо Європи та російського вторгнення в Україну, попри те, що під час передвиборчої кампанії висловлював наміри припинити допомогу Україні та змусити її до негайних мирних переговорів.

Однак, хоча Трамп залишається проти надання Україні членства в НАТО і сподівається на швидке завершення конфлікту, він вважає, що постачання зброї після припинення вогню може стати запорукою "миру через силу".

За словами джерел, водночас Трамп вимагатиме від НАТО більш ніж подвоїти цільовий показник витрат у 2%, який наразі виконують лише 23 з 32 членів альянсу, до 5%.

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Один зі співрозмовників зазначив, що Трамп може погодитись на 3,5 %, і що він планує чітко пов'язати збільшення оборонних видатків з пропозицією більш вигідних умов торгівлі зі США.

Обговорення підвищення цільового показника до 3% заплановано на червневу зустріч лідерів НАТО.

Серед ключових європейських союзників, які беруть участь в переговорах, Франція, Німеччина, Великобританія, Італія та Польща. Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив впевненість, що як США, так і Європа продовжать підтримувати Україну.

  • 9 грудня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський готовий до укладення миру, а диктатор Володимир Путін уже програв війну.
Теги:
Новини
політика
Президент США
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
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допомога США Україні
Світ про Україну
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