Трамп прагне перекласти тягар підтримки України на Європу та укласти угоду, що почне новий етап взаємин із Китаєм і РФ, - журналіст Сохар

Таку думку висловив шеф-редактор інтернет-видання Oboz.ua Орест Сохар в етері телеканалу "Еспресо".

Трамп намагався запросити на свою інавгурацію лідера Китаю, що є яскравим натяком на те, що найважливіші проблеми планети він хоче вирішувати спільно з Китаєм, зауважив журналіст.

"Це для нього вимушений крок, оскільки майже всі його симпатики в Європі так чи інакше контактують з Сі Цзіньпіньом напряму або через Росією. Взяти хоча б Орбана чи прем'єр-міністра Словаччини. Якщо говорити про Ле Пен, найбільшу опозиційну діячку Франції, то вона європейський аналог Трампа", - зазначив він.

За його словами, Європа і Трамп мають різні сценарії та бачення. Європа більше думає про свою безпеку після завершення війни в Україні, а Трамп прагне швидко укласти угоду, яка принесе новий етап взаємин з Китаєм і Росією, а також перекладе фінансовий тягар підтримки України на європейські уряди.

"Для Трампа важливо знайти конфігурацію, яка дозволить швидко досягти угоди. Він хоче виглядати переможцем і не допустити, щоб Україна виглядала приниженою чи програвшою, бо якщо українці будуть постійно невдоволені угодою, Трамп отримає багато негативу від Європи. Зараз активно тривають перемовини. Європейським голосом Трампа є Орбан, лідер Угорщини, який багато спілкується з Трампом і має великий кредит довіри у Путіна. Можна сказати, що "китайську формулу" можна замінити угорською, яка незабаром буде запропонована Трампу як узгоджена позиція великої частини Європи і Росії. Питання в тому, як поведе себе Трамп", - додав Сохар.

Трампу вдасться добитися припинення вогню на тривалий час, протягом якого буде вирішуватися нова конфігурація європейської безпеки: "Його рішення буде ухвалене після завершення всіх тіньових переговорів. Трамп хотів би прийняти рішення разом з Сі, оскільки він є найкращим гарантом поведінки Путіна. Путін намагається поводитися з Трампом як рівноправний партнер. Трамп охочіше розмовляв би з лідером Китаю. Якщо Китай відмовиться спілкуватися з Трампом на цю тему, рішення буде ухвалене у січні після інавгурації. Однак, рішення не буде швидким. Трампу вдасться добитися припинення вогню на рік-два, тоді будуть вирішувати, якою буде конфігурація безпеки ЄС. Але Трамп не готовий приймати європейську логіку безпеки. Він не готовий говорити про введення миротворчого контингенту в Україну, оскільки це не подобається Путіну. Ми можемо стати свідками дискусії між Європою і США щодо майбутнього України, і Європа тут не буде єдиною", - резюмував Сохар.