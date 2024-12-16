"Кількість загиблих є астрономічною": Трамп заявив про "невеликий прогрес" щодо припинення війни в Україні

Про це пише CNN.

"Ми намагаємося зупинити війну, цю жахливу війну, яка відбувається в Україні. Ми досягли невеликого прогресу, він важкий, він неприємний", - заявив американський лідер.

За його словами, в Україні людей "вбивають на таких рівнях, яких ніхто ніколи не бачив".

"Кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, є астрономічною. Те, що там відбувається, набагато гірше, ніж люди повідомляють, з обох сторін, тому ми зробимо все можливе, і ми робимо все можливе, і побачимо, що станеться", - наголосив Трамп.