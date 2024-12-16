"Кількість загиблих є астрономічною": Трамп заявив про "невеликий прогрес" щодо припинення війни в Україні
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про досягнення "невеликого прогресу" щодо припинення війни Росії проти України
Про це пише CNN.
"Ми намагаємося зупинити війну, цю жахливу війну, яка відбувається в Україні. Ми досягли невеликого прогресу, він важкий, він неприємний", - заявив американський лідер.
За його словами, в Україні людей "вбивають на таких рівнях, яких ніхто ніколи не бачив".
"Кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, є астрономічною. Те, що там відбувається, набагато гірше, ніж люди повідомляють, з обох сторін, тому ми зробимо все можливе, і ми робимо все можливе, і побачимо, що станеться", - наголосив Трамп.
- 12 грудня в ОП заявили, що Україна наразі не готова до перемовин з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Ідеться про нестачу зброї та чітких гарантій, що РФ не нападе знову.
- Раніше Володимир Зеленський висловив впевненість, що Трамп хоче завершити війну РФ проти України якнайшвидше.
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