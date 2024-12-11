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"Це дуже складно": Зеленський пояснив, як розуміти слова Трампа про закінчення війни за добу

Влад Дідусь
11 грудня, 2024 середа
23:25
Війна з Росією Зеленський, Трамп

Володимир Зеленський впевнений, що новообраний президент США Дональд Трамп хоче завершити війну РФ проти України якнайшвидше

Зміст

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю для CBN News.

"Безумовно, коли президент [Трамп] говорить про 24 години, безумовно це питання не про те, що він за добу має вирішити таке. Це дуже складно. Але це говорить, я його слова розумію так, що він хоче це зробити швидко. І мені здається, що це важливо, щоб це було швидше точно, тому що щодня ми втрачаємо людей", - запевнив президент України.

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Володимир Зеленський також наголосив, що українська сторона вже працює з командою Трампа.

"Мені здається, ми з новим президентом США на одному боці. Він дійсно хоче завершити війну. Ми українці дуже хочемо завершити. Він розуміє, що Америка не може бути слабкою, не може програти Україну. І це правильно, бо все закінчиться не Україною. Якщо Україна буде слабка, якщо позиція США буде не сильною, то вибухи війни будуть в інших куточках світу", - йдеться у заяві Зеленського.

  • Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Військові новини
переговори з РФ
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