"Це дуже складно": Зеленський пояснив, як розуміти слова Трампа про закінчення війни за добу
Володимир Зеленський впевнений, що новообраний президент США Дональд Трамп хоче завершити війну РФ проти України якнайшвидше
Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю для CBN News.
"Безумовно, коли президент [Трамп] говорить про 24 години, безумовно це питання не про те, що він за добу має вирішити таке. Це дуже складно. Але це говорить, я його слова розумію так, що він хоче це зробити швидко. І мені здається, що це важливо, щоб це було швидше точно, тому що щодня ми втрачаємо людей", - запевнив президент України.
Читайте також: Зеленський наголошував на гарантіях безпеки, Трамп говорив про негайне припинення вогню: Reuters дізналося подробиці зустрічі в Парижі
Володимир Зеленський також наголосив, що українська сторона вже працює з командою Трампа.
"Мені здається, ми з новим президентом США на одному боці. Він дійсно хоче завершити війну. Ми українці дуже хочемо завершити. Він розуміє, що Америка не може бути слабкою, не може програти Україну. І це правильно, бо все закінчиться не Україною. Якщо Україна буде слабка, якщо позиція США буде не сильною, то вибухи війни будуть в інших куточках світу", - йдеться у заяві Зеленського.
- Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном.
- Актуальне
- Важливе