"Це дуже складно": Зеленський пояснив, як розуміти слова Трампа про закінчення війни за добу

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю для CBN News.

"Безумовно, коли президент [Трамп] говорить про 24 години, безумовно це питання не про те, що він за добу має вирішити таке. Це дуже складно. Але це говорить, я його слова розумію так, що він хоче це зробити швидко. І мені здається, що це важливо, щоб це було швидше точно, тому що щодня ми втрачаємо людей", - запевнив президент України.

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Володимир Зеленський також наголосив, що українська сторона вже працює з командою Трампа.

"Мені здається, ми з новим президентом США на одному боці. Він дійсно хоче завершити війну. Ми українці дуже хочемо завершити. Він розуміє, що Америка не може бути слабкою, не може програти Україну. І це правильно, бо все закінчиться не Україною. Якщо Україна буде слабка, якщо позиція США буде не сильною, то вибухи війни будуть в інших куточках світу", - йдеться у заяві Зеленського.