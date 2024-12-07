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Оновлено

Зеленський у Франції провів зустріч з Трампом та Макроном

Юлія Лаврук
7 грудня, 2024 субота
20:19
Світ

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еманюелем Макроном

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Про це президент України повідомив у соцмережі Х.

"Хороша, продуктивна зустріч із президентом Трампом і президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі у Парижі", – написав Зеленський.

За його словами, під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Президент зазначив, що "всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо".

"Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", – додав Зеленський.

"США, Україна та Франція. Разом у цей історичний день. Зібралися на Нотр-Дам. Давайте продовжувати наші спільні зусилля заради миру та безпеки", – написав у соцмережі Х Макрон.

Зустріч лідерів тривала 35 хвилин, розповів речник президента України Сергій Никифоров в коментарі РБК-Україна. Після зустрічі, Зеленський розповів журналістам, що разом з лідерами говорили про те, як підтримати Україну.

"Говорили про те, як підтримати, про те, які сильні українці, які витримали всю цю навалу російської агресії. І те, що ми всі хочемо, щоб був мир. Важлива наша позиція, щоб мир був справедливий. І щоб у Путіна не було можливості повернутись. І сильні гарантії безпеки для України", – сказав президент.

Зеленський також зазначив, що важливо, щоб партнери знали про позицію України не від когось, а від України, та наголосив, що "без України будь-які домовленості неможливі".

Про зустріч лідерів у Франції

Вчора стало відомо, що Володимир Зеленський приїде в Париж на церемонію відкриття собору Паризької Богоматері після реставрації, де будуть присутні близько 40 світових лідерів.

Повідомлялось, що в межах поїздки, президент України зустрінеться з французьким президентом Емманюелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом.

Сьогодні, 7 грудня, Зеленський прибув у Париж та провів зустрічі з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером та президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Теги:
Новини
Україна
Франція
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
Світ про Україну
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