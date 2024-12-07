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Володимир Зеленський прибув до Парижа

Катерина Ганжа
7 грудня, 2024 субота
15:02
Світ Володимир Зеленський

У суботу, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Там він проведе низку зустрічей із кількома главами держав

Зміст

 Про це повідомляє Укрінформ. 

Зокрема, призначено зустріч Зеленського із президентом Франції Емманюелем Макроном у Єлисейському палаці.

Також сьогодні у Парижі перебуває й новообраний президент США Дональд Трамп.

Повідомляється, що увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі, яка сталася 5 років тому.

  • Напередодні, 6 грудня, AFP повідомляло, що Зеленський 7 грудня відвідає Францію та зустрінеться з Макроном. 
Теги:
Новини
Україна
Франція
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
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