Володимир Зеленський прибув до Парижа

Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема, призначено зустріч Зеленського із президентом Франції Емманюелем Макроном у Єлисейському палаці.

Також сьогодні у Парижі перебуває й новообраний президент США Дональд Трамп.

Повідомляється, що увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі, яка сталася 5 років тому.