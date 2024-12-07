Володимир Зеленський прибув до Парижа
У суботу, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Там він проведе низку зустрічей із кількома главами держав
Про це повідомляє Укрінформ.
Зокрема, призначено зустріч Зеленського із президентом Франції Емманюелем Макроном у Єлисейському палаці.
Також сьогодні у Парижі перебуває й новообраний президент США Дональд Трамп.
Повідомляється, що увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі, яка сталася 5 років тому.
- Напередодні, 6 грудня, AFP повідомляло, що Зеленський 7 грудня відвідає Францію та зустрінеться з Макроном.
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