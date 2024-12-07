Церемонія відкриття Нотр-Даму відбудеться всередині собору через негоду

Про це повідомили в Єлисейському палаці, передає BFMTV.

"Дуже несприятливі погодні умови змусили нас реорганізувати підготовку до церемонії відкриття собору Паризької Богоматері", - йдеться у заяві.

Французька національна метеорологічна служба Météo-France повідомила, що на початку дня у Парижі можливі сильні пориви вітру. У другій половині дня пройде дощ, який супроводжуватиметься вітром, що перевищуватиме 70 км/год.

У зв'язку з цими умовами організатори змушені були переглянути формат заходу.

Спочатку планувалося, що президент Франції Емманюель Макрон виступить з промовою на подвір'ї собору. Попри тривалі переговори про місце виступу, церемонія тепер проходитиме всередині.

Також було змінено музичну програму заходу. Концерт, який мав розпочатися після 21:00, перенесено.

"Через дуже складні погодні умови, які прогнозуються на вечір суботи, артисти, які мали виступити, записуються сьогодні (6 грудня - ред.) ввечері в п'ятницю і сьогодні вночі в умовах прямого ефіру", - оголосив телеканал France Télévisions.

На концерті з нагоди відкриття виступлять відомі музиканти, зокрема венесуельський диригент Густаво Дудамель з філармонічним оркестром Радіо Франції, китайський піаніст Ланг Ланг, а також віолончеліст і скрипаль Готьє та Рено Капусон.

Також виступатимуть Клара Лучані, Віанні та Гару, франко-бенінська співачка Анжеліка Кіджо, ліванська співачка Хіба Таваджин та діджей Майкл Канітро.

Пожежа в Нотр-Дамі

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.

15 квітня 2019 року там спалахнула пожежа. За два дні стало відомо, що Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів на шість років після масштабної пожежі.

У грудні наступного року в соборі Нотр-Дам уперше після пожежі відбувся хоровий різдвяний концерт. Згодом стало відомо, що Нотр-Дам де Парі планують відкрити для відвідувачів до кінця 2024 року.

8 листопада 2024 року у Соборі вперше за 5 років задзвонили всі дзвони.



