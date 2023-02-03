Реконструкцію Нотр-Даму планують завершити до кінця 2024 року
Нотр-Дам де Парі планують відкрити для відвідувачів до кінця 2024 року
Про це повідомляє France24.
За інформацією джерела, до кінця 2023 року планується повернути шпиль Собору Паризької Богоматері. Його було виготовлено з оригінальних матеріалів: 500 тонн дубової деревини для конструкції та 250 тонн свинцю для покриття та прикрас.
Експерти прогнозують, що реконструкція Нотр-Даму буде завершена у грудні 2024 році. Орієнтовно собор відкриють 8 грудня - перед Різдвом.
Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.
Щороку собор відвідували 14 млн людей. Крім того, собор Паризької Богоматері фігурує в низці художніх творів - насамперед в однойменному романі Віктора Гюго.
- У грудні 2020 року у соборі Нотр-Дам уперше після пожежі відбувся хоровий різдвяний концерт.
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