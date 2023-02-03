Реконструкцію Нотр-Даму планують завершити до кінця 2024 року

Про це повідомляє France24.

За інформацією джерела, до кінця 2023 року планується повернути шпиль Собору Паризької Богоматері. Його було виготовлено з оригінальних матеріалів: 500 тонн дубової деревини для конструкції та 250 тонн свинцю для покриття та прикрас.

Експерти прогнозують, що реконструкція Нотр-Даму буде завершена у грудні 2024 році. Орієнтовно собор відкриють 8 грудня - перед Різдвом.

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.

Щороку собор відвідували 14 млн людей. Крім того, собор Паризької Богоматері фігурує в низці художніх творів - насамперед в однойменному романі Віктора Гюго.