У Франції дзвони Собору Паризької Богоматері пролунали вперше після пожежі

Про це пише France24.

Усі вісім дзвонів пролунали вранці п'ятниці, 8 листопада, - рівно за місяць до того, як собор знову відкриють після 5-річної реставрації.

"Це прекрасний, важливий і символічний крок", - сказав керівник громадської організації, що реставрує Нотр-Дам Філіп Йост.

The bells of Notre Dame in Paris rang out together on Friday for the first time since a 2019 fire that devastated the historic cathedral, AFP reporters said.https://t.co/P7BQwDtrLZ pic.twitter.com/zvjTbnlvsP — AFP News Agency (@AFP) November 8, 2024

У виданні зазначили, що найважчий дзвін "Гавриїл", важить понад чотири тонни, а найлегший - "Жан-Марі" - 800 кілограмів.

Про пожежу в Нотр-Дамі

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.

15 квітня 2019 року там спалахнула пожежа. За два дні стало відомо, що Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів на шість років після масштабної пожежі.

У грудні наступного року в соборі Нотр-Дам уперше після пожежі відбувся хоровий різдвяний концерт. Згодом стало відомо, що Нотр-Дам де Парі планують відкрити для відвідувачів до кінця 2024 року.