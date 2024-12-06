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Головна Світ Зеленський може відвідати церемонію відкриття Нотр-Даму, - AFP

Зеленський може відвідати церемонію відкриття Нотр-Даму, - AFP

Дар'я Куркіна
6 грудня, 2024 п'ятниця
17:28
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський може приїхати в Париж і відвідати церемонію відкриття Нотр-Даму 7 грудня, де має зустрітися з французьким президентом Емманюелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом

Зміст

Про це пише Le Monde з посиланням на AFP.

У суботу, 7 грудня, відбудеться відкриття собору Паризької Богоматері після реставрації: будуть присутні близько 40 світових лідерів.

За словами анонімного українського чиновника, також очікується візит Зеленського на цю подію.

"Він зустрінеться з президентом Макроном. Також можливі інші зустрічі, особливо з обраним президентом Дональдом Трампом", - розповів він AFP.

Le Figaro пише, що присутність на церемонії відкриття Нотр-Даму підтвердили президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Італії - Серджо Маттарелла, Польщі - Анджей Дуда, Хорватії - Зоран Міланович, Болгарії - Румен Радев, Естонії - Алар Каріс, Фінляндії - Александер Стубб та Литви - Гітанас Науседа. Також участь в урочистостях братиме президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас 7 грудня Париж мають відвідати і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Пожежа в Нотр-Дамі

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.

15 квітня 2019 року там спалахнула пожежа. За два дні стало відомо, що Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів на шість років після масштабної пожежі.

У грудні наступного року в соборі Нотр-Дам уперше після пожежі відбувся хоровий різдвяний концерт. Згодом стало відомо, що Нотр-Дам де Парі планують відкрити для відвідувачів до кінця 2024 року.

8 листопада 2024 року у Соборі вперше за 5 років задзвонили всі дзвони. 

Теги:
Новини
Україна
Франція
Президент України
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
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