Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Зеленський наголошував на гарантіях безпеки, Трамп говорив про негайне припинення вогню: Reuters дізналося подробиці зустрічі в Парижі

Зеленський наголошував на гарантіях безпеки, Трамп говорив про негайне припинення вогню: Reuters дізналося подробиці зустрічі в Парижі

Катерина Єсікова
11 грудня, 2024 середа
10:44
Світ У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з новопризначеним лідером США Дональдом Трампом у Парижі 7 грудня наголошував на гарантіях безпеки для України. Тим часом Трамп казав про негайне припинення вогню

Зміст

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Зеленський використав зустріч з Трампом, щоб пояснити потребу України в гарантіях безпеки в будь-якому переговорному процесі щодо припинення війни з Росією. 

Президент Франції Еммануель Макрон, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, які розмовляли протягом 35 хвилин без радників, не обговорювали конкретні деталі будь-якого бачення миру, але Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів для швидкого завершення війни.

"Зустріч дала деякі перші підказки щодо того, як можуть розвиватися переговори про припинення конфлікту, хоча процес, в якому буде задіяний диктатор Володимир Путін, пов'язаний з труднощами, а роль Сполучених Штатів поки що незрозуміла", - йдеться у повідомленні.

За словами одного з джерел, Трамп поводився доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований на те, щоб слухати.

Як кажуть джерела видання в офісі українського президента, на зустрічі у Парижі наголошували на тому, що мир потребує гарантій і що самого лише припинення вогню недостатньо, оскільки Путін може порушити його знову, як він вже робив це раніше. 

"Загалом привітний характер безпосереднього спілкування Трампа із Зеленським відрізняється від деяких його публічних висловлювань про українського лідера під час передвиборчої кампанії, зокрема, коли він назвав його "найбільшим продавцем на Землі" за те, що той попросив і отримав мільярди доларів американської військової допомоги", - йдеться у дописі.

Тим часом Макрон і Зеленський "були на одній хвилі" на зустрічі в Парижі, але обережні, щоб не виглядати так, ніби вони "заганяють Трампа в кут", сказав один чиновник.

  • Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еманюелем Макроном. Детальніше читайте за посиланням!
Теги:
Новини
політика
Франція
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
Військові новини
переговори з РФ
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
10 грудня, 2024 вiвторок
У Сирії військова база з росіянами перебуває в облозі, - ГУР
Автор Катерина Єсікова
10 грудня, 2024 вiвторок
Держдеп США пообіцяв допомогти оснастити воїнів, якщо Україна розширить мобілізацію. Зеленський написав, що пріоритетним є постачання зброї
Реджеп Тайїп Ердоган
Автор Катерина Єсікова
8 грудня, 2024 неділя
"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 грудня
10:44
Оленівка. Куратори зла. Документаальний фільм
Українські правозахисники звернулися в МКС щодо розслідування вбивства військовополонених в Оленівці
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:19
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: вбито 7 людей, ще 22 поранені, серед них дитина
10:16
Передавав ворогу координати артпозицій ЗСУ під Слов’янськом: місцевого жителя підозрюють у держзраді
10:14
Оновлено
Сили оборони вночі уразили нафтобазу в Брянську, у Таганрозі поскаржилися на ракетну атаку
10:10
Огляд
Карта бойових дій за 4-11 грудня
Карта бойових дій за період 4-11 грудня: росіяни створили кілька смертельних пасток для ЗСУ на Курахівському й Новосілківському напрямках
10:02
OPINION
Імовірні вибори будуть спробою "другого туру" проросійського кандидата
09:54
Сергій Марченко
Марченко спрогнозував, як довго Україна зможе тримати оборону в разі припинення допомоги від США
09:48
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Згурець: вирішальне значення на полі бою має ефективна система управління, а не кількість особового складу та зброї
09:41
Китай та росія
Китай уперше за 4 місяці скоротив поставки товарів у РФ через проблеми з платежами
09:40
Роберт Кеннеді-молодший
У США нобелівські лауреати виступили проти запропонованого Трампом призначення Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я
09:33
Адміністрація Байдена вперше сконтактувала з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, - Reuters
09:19
Ексклюзив
знищені окупанти
Росіяни змінюють штурмову тактику на Лимано-Куп'янському напрямку, - головний сержант зенітно-ракетної батареї бригади "Рубіж"
09:12
Оновлено
Росіяни вдарили "Іскандерами" по Лозівському району Харківщини: постраждали 17 людей
09:11
дрон «Вектор»
Міноборони передало Силам оборони 1,2 млн дронів і обіцяє ще 100 тис. до кінця грудня
08:57
окупанти
Окупанти на Луганщині планують надавати землі військовим РФ з віддалених регіонів, - ОВА
08:51
У Брянську РФ згоріли два магістральні тепловози, що забезпечували логістичні потреби окупантів, - ГУР
08:35
Чи можна оновити дані через електронний кабінет?
Військові зможуть подавати рапорт на винагороду за знищену техніку РФ через "Армія+", - Міноборони
08:34
Нацполіція проводить слідчі дії
Нацполіція проводить слідчі дії щодо можливих зловживань посадовців Укрзалізниці в міжнародних перевезеннях
08:26
ексміністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон
Ексміністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон намагався вкоротити собі віку в СІЗО
08:19
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 208 боєзіткнень, окупанти понад 3,5 тис. разів обстріляли територію України
08:00
OPINION
Кремль "перевзувається" під нову владу в Дамаску
07:53
Оновлено
Вибух
Окупанти атакували дронами Херсонщину: загинула жінка, пʼятнадцять поранених
07:52
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Поліція Південної Кореї провела обшуки в офісі президента Юн Сок Йоля
07:41
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу в Україні втратила 1400 окупантів, 20 бронемашин і 2 танки
07:24
Володимир Путін
Путін не відпустив сирійських найманців з ТОТ України для допомоги армії Асада, - ЦНС
07:08
Найбільше з 1996 року: Тайвань назвав "великою загрозою" розгортання флоту КНР біля острова
07:05
Анонс
Мілан, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 11 грудня
07:00
OPINION
Трамп радиться із Орбаном щодо рецептів закінчення російсько-української війни
06:50
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Окупанти завели всі кораблі до пунктів базування
06:37
РФ перекидає китайські багі на Курщину, ймовірно, для диверсійних рейдів, - "Атеш"
06:29
Російська залізнична станція "Хасан"
Росія відновлює залізничне сполучення з КНДР і Китаєм, яке було припинене у 2020 році
05:58
на фото: Бріджит Брінк
США засудили атаку російського безпілотника на автомобіль МАГАТЕ
05:52
Британія допоможе Кіпру створити орган для боротьби з незаконними російськими фінансами
05:21
Уряд Канади затвердив військову допомогу Україні на близько $587 млн
04:42
Винищувач на базі сирійської армії
РФ спробує налагодити співпрацю з опозицією в Сирії, щоб залишити свої війська в країні, - ISW
03:49
Болгарія
У Болгарії планують створити парламентську комісію для збору доказів російського впливу на країну
02:15
Герман Галущенко
Галущенко скликав надзвичайне засідання Ради Керуючих МАГАТЕ через атаку дрона РФ на автомобіль агенства
02:00
Сирія
ЦАХАЛ уразив більшість запасів стратегічної зброї в Сирії
00:56
F-16 Нідерданди
Держдеп США схвалив імовірний продаж Україні обладнання для винищувачів F-16 на $266,4 млн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV