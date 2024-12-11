Зеленський наголошував на гарантіях безпеки, Трамп говорив про негайне припинення вогню: Reuters дізналося подробиці зустрічі в Парижі

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Зеленський використав зустріч з Трампом, щоб пояснити потребу України в гарантіях безпеки в будь-якому переговорному процесі щодо припинення війни з Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, які розмовляли протягом 35 хвилин без радників, не обговорювали конкретні деталі будь-якого бачення миру, але Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів для швидкого завершення війни.

"Зустріч дала деякі перші підказки щодо того, як можуть розвиватися переговори про припинення конфлікту, хоча процес, в якому буде задіяний диктатор Володимир Путін, пов'язаний з труднощами, а роль Сполучених Штатів поки що незрозуміла", - йдеться у повідомленні.

За словами одного з джерел, Трамп поводився доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований на те, щоб слухати.

Як кажуть джерела видання в офісі українського президента, на зустрічі у Парижі наголошували на тому, що мир потребує гарантій і що самого лише припинення вогню недостатньо, оскільки Путін може порушити його знову, як він вже робив це раніше.

"Загалом привітний характер безпосереднього спілкування Трампа із Зеленським відрізняється від деяких його публічних висловлювань про українського лідера під час передвиборчої кампанії, зокрема, коли він назвав його "найбільшим продавцем на Землі" за те, що той попросив і отримав мільярди доларів американської військової допомоги", - йдеться у дописі.

Тим часом Макрон і Зеленський "були на одній хвилі" на зустрічі в Парижі, але обережні, щоб не виглядати так, ніби вони "заганяють Трампа в кут", сказав один чиновник.