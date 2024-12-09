"Перемовини почалися, вимальовуються червоні лінії": Гончаренко про зустріч Зеленського, Трампа і Макрона

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми знаємо, що ця зустріч (Макрона, Трампа і Зеленського у Франції, - ред.) не була довгою. Тобто дуже вже багато чуток, мені там люди пишуть: "Чи правда, що Трамп привіз якусь карту, як ділити Україну", - це, по-перше, неможливо, по-друге, очевидно, ніяких карт ніхто не привозив. Але з того, що ми чуємо зараз вже коментарі Трампа після зустрічі. Він там декілька разів сказав, що він почув, що Зеленський хоче миру. Насправді вся Україна хоче миру, питання в тому, які умови цього миру, і які домовленості, за якою ціною можуть до цього призвести. Цього ми з вами не знаємо, і навряд чи там було ретельне обговорення цих можливих умов. Але очевидно, грубо кажучи, можемо назвати речі своїми іменами - перемовини почалися. Є реакція з Кремля, є відповідно реакція українська", - зазначив він.

На думку народного депутата, починають "вимальовуватись" червоні лінії у питанні перемовин. Але вважає, що українській владі необхідно озвучити червоні лінії України суспільству.

"Очевидно, що поки що ці перемовини відбуваються на треках, по-перше, публічному, по-друге, спілкування американців з росіянами і українців з американцями за допомогою європейців. Але це вже якісь перемовини, і якісь червоні лінії починають вимальовуватись. Я думаю, що, звичайно, перемовини - це дуже річ важлива і відповідальна. Це добре, що ми від президента Трампа чуємо якісь заяви, нашу позицію, до речі, Трамп озвучив цифру українських втрат. Але все-таки, мені здається, це президент України має все робити і повідомити українське суспільство про червоні лінії в України, якось прокомунікувати публічно", - сказав він.

Олексій Гончаренко також зауважив, що в Україні досі діє рішення РНБО щодо заборони на перемовини із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Бо я нагадаю, що у нас формально до сих пір дає рішення РНБО, за яким забороняються перемовини з Путіним. Очевидно, що це рішення вже сьогодні не виконується. Тоді треба його, напевно, відміняти, але це все треба сказати людям. Бо ми все це ловимо по крихтах в інтерв’ю закордонних політиків, а наш президент якось так загадково мовчить. Мені здається, що прийшов час правди, може, вона не така приємна як кава на набережній Ялти, але правда є правда. Якщо вона складна, все одно треба виходити до українського суспільства і говорити. Бо будь-які умови мають бути в першу чергу прийнятними для українського суспільства", - вважає нардеп.