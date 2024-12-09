Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський готовий до укладення миру, а диктатор Володимир Путін уже програв війну
Про це Трамп заявив в інтерв'ю New York Post.
"Він (Володимир Зеленський) хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і Путіну слід подумати, що настав час, тому що він програв - коли ви втрачаєте 700 000 людей, настає час. Це не закінчиться, поки не буде миру", - сказав Трамп.
Також він додав, що події в Сирії сталися через те, що Росія "не змогла підійти до справи, тому що вони всі загрузли в цій жахливій війні, яка ніколи не мала бути в Україні".
- Нагадаємо, що напередодні Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Президент зазначив, що "всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо".
- Згодом Дональд Трамп заявив, що Україна та її лідер Володимир Зеленський хотіли б укласти угоду з Росією, аби зупинити війну, яку він назвав "божевіллям".
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