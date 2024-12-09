Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну

Про це Трамп заявив в інтерв'ю New York Post.

"Він (Володимир Зеленський) хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і Путіну слід подумати, що настав час, тому що він програв - коли ви втрачаєте 700 000 людей, настає час. Це не закінчиться, поки не буде миру", - сказав Трамп.

Також він додав, що події в Сирії сталися через те, що Росія "не змогла підійти до справи, тому що вони всі загрузли в цій жахливій війні, яка ніколи не мала бути в Україні".