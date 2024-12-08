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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Трамп: Зеленський хотів би укласти угоду з РФ, аби "зупинити це божевілля"

Трамп: Зеленський хотів би укласти угоду з РФ, аби "зупинити це божевілля"

Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
10:27
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та її лідер Володимир Зеленський хотіли б укласти угоду з Росією, аби зупинити війну, яку він назвав "божевіллям"

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Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду та зупинити божевілля", - йдеться в дописі.

Трамп також заявив, що Україна у війні з Росією нібито "безглуздо втратила 400 тисяч солдатів", а втрати серед цивільних він назвав ще більшими. За його словами, тому потрібно негайно припинити вогонь і почати переговори.

"Занадто багато життів утрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і, якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше й набагато гірше. Я добре знаю Володимира Путіна. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!" - наголосив Трамп.

Він також заявив, що Росія та Іран зараз дуже ослаблені - "одна через Україну та погану економіку, інший через Ізраїль та його військові успіхи".

Крім того, на тлі оголошення сирійськими повстанцями захоплення столиці Сирії Дамаска та звільнення від диктаторського режиму заявив, що Башара Асада "більше немає" й він утік зі своєї країни. А Росія, за словами Трампа, більше не зацікавлена в захисті свого сирійського союзника. 

"Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або вбитими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатися й може тривати вічно", - зазначив новообраний лідер США.

  • Нагадаємо, напередодні президент України Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Зокрема, Зеленський назвав розмову з американським колегою "хорошою і продуктивною". Під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Президент зазначив, що "всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо".
     


 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
переговори з РФ
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