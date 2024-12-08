Повстанці у Сирії заявили про захоплення Дамаска і повалення уряду Асада

Про це інформує Al Jazeera.

"Тиран Башар аль-Асад втік. Ми оголошуємо Дамаск вільним від тирана Башара Асада", - йдеться в заяві повстанців.

Вони оголосили кінець "темної ери та початок нової ери для Сирії", датою початку якої назвали 12 грудня 2024 року.

"Після 50 років гноблення під владою баасистів і 13 років злочинності, тиранії і переміщення, після тривалої боротьби, протистояння різного роду окупаційним силам, ми оголошуємо сьогодні, 8 грудня 2024 року, кінець цієї темної епохи і початок нової ери для Сирії", - наголосили повстанці.

Разом з тим двоє високопоставлених сирійських армійських офіцерів розповіли Reuters, що президент покинув Дамаск. Для цього Асад нібито скористався літаком і вилетів зі столиці в невідомому напрямку в неділю.

Згідно з попередніми даними Асад міг перебувати на борту російського літака Іл-76Т. За даними сервісу Flightradar, Іл-76Т з невідомих причин у неділю зник з радарів в районі Сирії. Це могло статися біля Аль-Сувейрі.

Що відбувається у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країні, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці увійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни, що наближає їх до столиці Дамаска.