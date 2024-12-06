"Давайте зустрінемося і разом визначимо майбутнє Сирії": Ердоган запропонував допомогу сирійському президенту Асаду, але отримав відмову

Про це інформує повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu Ajansı .

Ердоган прокоментував ситуацію в Сирії, зазначивши, що важливими цілями для повстанців залишаються міста Ідлібу, Хама, Хомс і Дамаск.

"Ідліб, Хама і Хомс, і, звичайно, Дамаск є метою. Цей марш опозиції триває і зараз", - наголосив турецький лідер.

Він підкреслив, що Туреччина уважно стежить за розвитком подій "як з розвідки, так і з усіх засобів масової інформації".

"Звичайно, я скажу, що ми сподіваємося, що цей марш в Сирії продовжиться без будь-яких інцидентів, але поки цей опір триває там разом з терористичними організаціями, якщо ви пам'ятаєте, ми звернулися до Асада із закликом: "Давай зустрінемося і разом визначимо майбутнє Сирії". На жаль, ми не змогли отримати позитивної відповіді від Асада", - додав Ердоган.

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

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Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країні, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії.

5 грудня сирійські повстанці увійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста.

6 грудня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії.