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МЗС закликало українців не їхати до Сирії, а в разі перебування там - виїжджати

Увесь Лесь
6 грудня, 2024 п'ятниця
14:02
Суспільство МЗС

МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії у зв'язку з бойовоми діями між повстанцями та режимом диктатора Башара Асада

Зміст

Рекомендацію щодо візитів до Сирії оприлюднила в Telegram пресслужба МЗС.

"У зв'язку із погіршенням безпекової ситуації в Сирії посольство України в Лівані наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, - залишити її територію", - йдеться у повідомленні.

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Громадянам, які вирішили залишитись у Сирії, дипломатичне відомство надало наступні рекомендації:

  • уникати місць масового скупчення людей;
  • не брати участі в акціях, демонстраціях;
  • неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил;
  • не залишати місця свого проживання без необхідності;
  • завжди мати при собі документи, що посвідчують особу;
  • розглянути скорочення терміну перебування в країні.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров'ю МЗС рекомендує невідкладно звертатися до посольства України в Лівані за номером телефону (+961) 5921668, адресою електронної пошти [email protected] або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за номером +38-044-238-16-57 або адресою електронної пошти [email protected].

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

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Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країні, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії.

5 грудня сирійські повстанці увійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста.

Теги:
Новини
Сирія
МЗС
Близький Схід
МЗС України
війна у Сирії
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