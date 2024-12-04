Пентагон: США знищили кілька цілей у Сирії з метою самооборони

Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

Райдер повідомив, що американські військові завдали ударів по системах озброєння, включаючи три мобільні ракетні установки й танк Т-64.

"Сьогодні вранці сили Центрального командування США успішно знищили кілька систем озброєння поблизу військового опорного пункту Євфрат у Сирії, включаючи три реактивні системи залпового вогню, встановлені на вантажівках, танк Т-64 і міномети, які становили явну та безпосередню загрозу для США та коаліційних сил", – сказав речник.

За його словами, удару завдали після того, як з реактивних систем залпового вогню випустили ракети в бік американської бази, а також мінометного обстрілу.

Генерал додав, що наразі точно не відомо, хто керував цією зброєю, але в цьому районі є групи проіранських сил, які раніше вже здійснювали напади. Також у цьому районі діють сирійські військові сили.

Речник Пентагону наголосив, що ці дії "жодним чином не пов’язані з поточними операціями в Алеппо чи навколо нього або ж на північному заході Сирії".

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

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Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.

Тим часом російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки в російських військах.

У Сирії погіршується ситуація для російського контингенту, розташованого там. Повстанські війська наступають на півдні країні - перші міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Москва й Тегеран