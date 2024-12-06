Сирійські повстанці наблизилися до Хомса, третього за величиною міста Сирії, - ЗМІ

Про це повідомляє Sky News.

Згідно з інформацією проурядових ЗМІ та опозиційного військового оглядача, на які посилається видання, повстанці вже зайняли міста Растан і Талбісе, здійснюючи швидкий наступ після захоплення Хами.

Керівництво ХТС заявило про наміри захопити Хомс, а потім дійти до столиці країни, Дамаска, що є оплотом президента Башара аль-Асада.

У виданні підкреслили, що Хомс має стратегічне значення, адже розташований на важливому транспортному перехресті, яке сполучає північні райони з середземноморськими провінціями Латакія та Тартус, де відзначаються великі концентрації прихильників Асада, а також розташовані військово-морські та військово-повітряні бази Росії.

Згідно з даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, чотириденний наступ привів до того, що повстанці опинилися всього за 5 км від Хомса.

Рамі Абдулрахман, очільник центру, назвав битву за Хомс "матір'ю всіх битв", підкресливши її вирішальне значення для остаточного розподілу влади в Сирії.

Проурядова радіостанція Sham FM повідомила, що повстанці безперешкодно увійшли в зайняті міста. Водночас державне інформаційне агентство SANA наводить слова неназваного військового офіційного особи, який зазначив, що сирійські та російські військово-повітряні сили атакували позиції повстанців у провінції Хама, завдавши їм значних втрат.

Згідно з повідомленням, унаслідок захоплення повстанцями Хами тисячі жителів Хомса, які вірні режиму Асада, змушені були евакуюватися в напрямку Дамаска та прибережних районів.

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

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Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країні, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії.

5 грудня сирійські повстанці увійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста.

6 грудня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.