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Сирійські повстанці взяли під контроль місто Дараа, - CNN

Марія Науменко
7 грудня, 2024 субота
13:21
Світ

Станом на суботу, 7 грудня, сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни, що наближає їх до столиці Дамаска

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Про це інформує CNN.

Повстанці, які ведуть бої з військами диктатора Башара Асада з півночі та півдня, повідомили про взяття під контроль міста Дараа, де у 2011 році почалася сирійська революція.

Міністерство оборони Сирії поки що не підтвердило і не спростувало, що повстанці контролюють Дараа.

"Наші сили взяли під повний контроль все місто Дараа і почали прочісувати його околиці і забезпечувати безпеку його установ і урядових офісів", - йдеться в заяві місцевих повстанців, відомих як Південний оперативний штаб.

У виданні пояснили, що на відміну від північних угруповань, які очолює ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", повстанці на півдні мають іншу структуру, але їхньою спільною метою залишається повалення режиму Асада. 

У п'ятницю повстанці на півдні Сирії також взяли під контроль сирійсько-йорданський прикордонний перехід, розпочавши новий наступ. Прикордонний перехід Нассиб є найпівденнішою точкою головної автомагістралі М5, яка веде з північного міста Алеппо через столицю. 

У той час, як південні та північні повстанці активізують наступи, курдські сили намагаються утримати контроль над північним сходом Сирії, де вони мають автономію.

Вони побоюються, що тепер автономія може опинитися під загрозою з боку повстанців сирійської опозиції. Хоча заявленою метою наступу повстанців є режим Асада, курдські бійці кажуть, що побоюються, що насильство може перекинутися на їхню територію.

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

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Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країні, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії.

5 грудня сирійські повстанці увійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста.

6 грудня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії і головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

Теги:
Новини
політика
Сирія
Близький Схід
втручання Росії
Військові новини
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