Якщо Трамп зустрінеться з Путіним, це буде елементом його слабкості, - Портников

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері Еспресо.

"Ми не можемо точно сказати, як матиме вигляд ситуація з контактами між Москвою і Вашингтоном. Кажуть, що наступного року Путін зустрінеться з Трампом. Але, як Трамп буде зустрічатися з Путіним, якщо не буде конкретних проєктів? Має бути чітко сформована позиція США щодо цього питання і Росії. Більше того, США мають впевнитися, що РФ відреагує схвально на пропозиції Трампа, тоді можлива ця зустріч. Але якщо Трамп зустрінеться з Путіним, це буде проявом його слабкості", - зазначив він.

Байден перестав спілкуватися з Путіним не просто так, а тому що Путін напав на Україну, зауважив Портников.

"Вони перервали контакти, бо вимагали від Росії не нападати, а вони це зробили. Тому було ухвалено рішення про припинення контактів на вищому рівні, оскільки Путін є лідером країни-агресора, яка не поважає міжнародне право і своїх співрозмовників. Якщо Трамп зустрічається з Путіним, це означає, що він бажає з ним розмовляти, незважаючи на те, що Путін залишився на тих самих позиціях, що й у 2022 році", - пояснив він.

За його словами, це нагадує ситуацію із Зеленським у 2019 році, коли контакти між Путіним і Порошенком були фактично припинені.

"Путін звинувачував Порошенка, але ми розуміємо, що контакти припинилися не тому, що Порошенко не бажав домовлятися, а тому, що Путін не бажав розмовляти з Порошенком, бо той не йшов на капітуляцію. Зеленський під час передвиборчої кампанії і після неї наполягав на зустрічі в "нормандському форматі", вважаючи, що Путін зустрінеться з ним, якщо не зустрічався з Порошенком. Але це демонструвало слабкість Зеленського, що він дуже хоче зустрітися з Путіним", - додав Портников.

Зеленський тоді хотів домовитися про припинення війни, а не просто дратувати Путіна. Трамп досяг би того самого результату, як Зеленський, тільки на максималках, сказав журналіст.

"Путін сприймає позицію слабкості досить просто, мовляв, якщо вони так хочуть зі мною зустрітися, що навіть критикують власних попередників за неправильну політику, значить при зустрічі зі мною, вони капітулюють. Вони підуть на всі мої умови, інакше навіщо їм зі мною зустрічатися? Вони ж знають мою позицію. Але зустріч у "нормандському форматі" показала Путіну, що Зеленський не готовий до капітуляції. Зеленський поводився під час зустрічі в Парижі приблизно так, як Порошенко, але з більшою впевненістю. Путіна це дратувало, але це не має значення", - резюмував він.