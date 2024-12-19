Путін під час "прямої лінії" запевнив, що шансів збити "Орешник" немає ні в кого, й прокоментував бої на Курщині
Російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції у четвер, 19 грудня, розповів про можливості ракети "Орешник", а також прокоментував бої в Курській області РФ
Про це пишуть російські видання РІА Новини, ТАСС й Інтерфакс.
Про "Орешник"
Очільник Кремля запевнив, що "Орешник" – це нова зброя середньої дальності, розроблена на основі російських технологій, яка має дальність до 5,5 тисяч км і "впевнено долає будь-які засоби ППО".
Путін також запропонував країнам Заходу провести "технологічний експеримент", якщо вони не вірять в ефективність "Орешника", передає РІА Новини.
За його словами, для цього можна визначити якийсь об'єкт ураження в Києві, куди Захід може стягнути всі свої сили ППО – а РФ завдала б удару. Лідер РФ зазначив, що це була б "високотехнологічна дуель".
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Про бої на Курщині
Щодо операції в Курській області російський диктатор висловив впевненість, що росіяни "обов'язково витіснять ЗСУ з Курської області", але сказати точну дату Путін "не може і не хоче", пише ТАСС.
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Він також зазначив, що військового сенсу для ЗСУ заходити на Курщину "не було й не має", передає ТАСС.
"Військового сенсу не було ніякого, ні заходити ЗСУ в Курську область, ні триматися зараз там, оскільки вони кидають туди на забій свої найкращі штурмові групи й підрозділи", – сказав Путін.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що початок переговорів з Росією дозволить російському диктатору "вирішувати все в нашій частині світу".
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