"Вирішуватиме все в нашій частині світу": Зеленський пояснив, чому зараз не час розпочинати переговори з Путіним
Президент Володимир Зеленський заявив, що початок переговорів з Росією дозволить російському диктатору "вирішувати все в нашій частині світу"
Про це пише BMFTV.
Зеленський переконаний, що "сідання за стіл" переговорів із Володимиром Путіним сьогодні "дасть йому право вирішувати все в нашій частині світу".
Крім цього, президент заявив, що Україна перебуває не в слабкій позиції.
"Я не вважаю, що ми перебуваємо в ситуації слабкості, але ми також не перебуваємо в ситуації сили", - наголосив Зеленський.
- Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори з Росією про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну проти України.
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