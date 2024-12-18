"Вирішуватиме все в нашій частині світу": Зеленський пояснив, чому зараз не час розпочинати переговори з Путіним

Про це пише BMFTV.

Зеленський переконаний, що "сідання за стіл" переговорів із Володимиром Путіним сьогодні "дасть йому право вирішувати все в нашій частині світу".

Крім цього, президент заявив, що Україна перебуває не в слабкій позиції.

"Я не вважаю, що ми перебуваємо в ситуації слабкості, але ми також не перебуваємо в ситуації сили", - наголосив Зеленський.