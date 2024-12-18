"Не було вибору": Сирський пояснив, чому розпочалась операція у Курській області
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський переконаний, що операція в Курській області - це успіх
Про це Олександр Сирський сказав у інтерв'ю Le Monde.
За словами головкома, у нього не було вибору - ЗСУ були повинні провести цю операцію.
"У мене не було вибору, я повинен був провести цю операцію. Я мав одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону", — пояснив Сирський.
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Головнокомандувач також вважає, що вдалось ослабити російський наступальний потенціал - знизити інтенсивність атак, проте "за винятком Покровська і Курахового".
- The Economist пише, що станом на грудень 2024 року на території Курської області українська армія втратила приблизно половину раніше контрольованих територій.
- Упродовж доби 17 грудня на фронті сталося 199 боєзіткнень: найбільше росіяни атакують на Курщині, тут українські захисники відбили 49 ворожих атак.
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