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Від початку доби на фронті зафіксували 88 боєзіткнень: на Курщині ЗСУ відбили 29 ворожих атак

Ольга Бабишена
17 грудня, 2024 вiвторок
18:25
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Від початку доби вівторка, 17 грудня, на російсько-українському фронті зафіксували 88 бойових зіткнень: лише у Курській області українські захисники відбили 29 ворожих атак

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Винторівка, Петрушівка, Новодмитрівка, Попівка, Новодмитрівка Сумської області; Відродженівське Харківської області; Михальчина Слобода Чернігівської області.  

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району населеного пункту Вовчанські Хутори.  

На Куп’янському напрямку російські окупанти атакують Сили оборони в районі Лозової.  

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Вишневого, Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісі. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу. 

На Сіверському напрямку ворог атакує райони населених пунктів Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське. Дві з восьми атак супротивника відбито – тривають бої.  

Краматорський напрямок атакований в районах Часового Яру та Ступочок, три спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій не мали успіху. Водночас противник скинув шість керованих авіаційних бомб поблизу Пазено та Васюківки.  

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районі Торецька, тривають три атаки противника, один штурм загарбників наші захисники успішно відбили.  

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Новоолексіївки, Піщаного, Новооленівки та Новоєлизаветівки. Сили оборони стримують натиск та відбили шість атак противника, сім боєзіткнень – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.  

На Времівському напрямку відбулося п’ять ворожих атак неподалік Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожового, Новосілки та Новодарівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.  

На Гуляйпільському напрямку сьогодні ворог активних дій не проводив.  

Два боєзіткнення відбулися в районах Новоандріївки та Новоданилівки на Оріхівському напрямку.  

Також один раз ворог, попри застосування штурмової авіації, без успіху атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.  

Триває операція в Курській області. Від початку доби російські літаки завдали три удари п’ятьма КАБами. Українські воїни за сьогодні відбили 29 ворожих атак, до цього часу тривають чотири боєзіткнення.  

  • Протягом минулої доби, 16 грудня, російська окупацій армія втратила на війні в Україні 1600 військових. Сили оборони знищили 4 танки та 15 бронемашин ворога.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
окупанти
Військові новини
Куп'янськ
Покровськ
Курськ
Курахове
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