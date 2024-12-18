Сили оборони ліквідували за добу 1580 окупантів, 21 бронемашину та 4 танки
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1580 військових. Сили оборони також знищили низку ворожої техніки, зокрема 4 танки
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 766 690 (+1580) осіб;
- танків – 9571 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 19 772 (+21) од.;
- артилерійських систем – 21 164 (+5) од.;
- РСЗВ – 1256 (+0) од.;
- засоби ППО – 1025 (+0) од.;
- літаків – 369 (+0) од.;
- гелікоптерів – 329 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 470 (+64);
- крилаті ракети – 2943 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 610 (+60) од.;
- спеціальна техніка – 3652 (+2) од.
Дані уточнюються.
- 14 грудня стало відомо, що військові з КНДР зазнали перших втрат у Курській області.
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