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Головна Війна з Росією Ракета "Орешник" є дослідною розробкою, їй далеко до статусу серійного виробу, - Defense Express
Ексклюзив

Ракета "Орешник" є дослідною розробкою, їй далеко до статусу серійного виробу, - Defense Express

Тетяна Нижник
15 грудня, 2024 неділя
20:15
Війна з Росією "Орешник"

Росія прагне, щоб ракета "Орешник" викликала в українців аналогічний рівень тривоги, як і зльоти МіГ-31К з "кинджалами"

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Про це розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері телеканалу "Еспресо".

"За російськими стандартами, ракета може йти в серійне виробництво після 10 успішних пусків. До першого пуску по Дніпру ракета "Орешник" мала лише два пуски. Тобто, їй ще далеко до статусу серійної, на щастя", - зазначив він.

Головне управління розвідки зазначило, що російський ВПК може виробляти до 25 "орешників" на рік, але з урахуванням досвіду виробництва міжконтинентальних балістичних ракет, зауважив Киричевський.

"У росіян виходить своєрідна "матрьошка". Ракета "Ярс" – основа ядерної тріади, яка складається з трьох ступенів. Якщо один із них прибрати, то отримаємо "Орешник". Тоді росіяни мають зробити вибір: або вони штампують ці ракети і відмовляються від оновлення ядерної тріади, або продовжують оновлення ядерної тріади, і ракети "Орешник" виробляють в невеликій кількості", - зазначив він.

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Ситуація нестабільна. Формально в України немає засобів для збиття "Орешника", але не потрібно виконувати роботу росіян і лякатися ракетою, яка навіть не вийшла в серійне виробництво, на відміну від інших ракет, які дійсно створюють проблеми, каже Киричевський.

"Коли малюють інфографіки, що "Орешник" долетить до Києва за три хвилини, а до Львова за п'ять, це свідчить про проблеми з логікою і знанням балістичної траєкторії. У випадку з "Орешниками" треба рахувати не по прямій, а як рівнобедрений трикутник. ГУР повідомляло, що "Орешник" летів 15 хвилин на відстань 800 км від Капустиного Яру до Дніпра. Тому навіть за наявності у росіян таких ракет виникає питання, як вони можуть літати, оскільки це дослідна розробка. Є дані, що як мінімум один випробувальний пуск "Орешника" завершився невдачею. Порівняно з "Сарматом", який пройшов лише один випробувальний пуск, а два інших вибухнули, результат непоганий, але питання, чому "Орешник" має літати, залишається", - додав він.

  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.
  • Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру.
  • 28 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.
  • 6 грудня Путин припустив розміщення "Орешника" в Білорусі.
  • 10 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ вдосконалюватиме не ядерну доктрину, а комплекс "Орешник".
  • 11 грудня у Пентагоні попередили, що найближчими днями росіяни можуть знову застосувати балістичну ракету "Орешник" для удару по Україні.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
тероризм
окуповані території
ГУР
Військові новини
ракетний удар
ядерна небезпека
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