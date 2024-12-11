Розвідка США попередила офіційний Київ про можливий удар "Орешником" найближчими днями, - ЗМІ

Про це з посиланням на американських чиновників повідомляють Bloomberg, Associated Press і Reuters.

"За словами офіційного представника США, Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності по Україні найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

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У США розглядають застосування "Орешника" радше як спробу залякування, ніж переломний момент на полі бою. За словами одного з анонімних посадовців, ці ракети несуть меншу боєголовку, ніж інші, які регулярно запускають по території України.

"Ймовірно, це буде ще одна спроба Росії тероризувати Україну, яка зазнає невдачі", – сказав посадовець.

Американці також прогнозують, що росіяни володіють лише декількома ракетами "Орешник".