Розвідка США попередила офіційний Київ про можливий удар "Орешником" найближчими днями, - ЗМІ
У середу, 11 грудня стало відомо, що найближчими днями російські терористичні війська можуть застосувати "Орешник" для удару по території України
Про це з посиланням на американських чиновників повідомляють Bloomberg, Associated Press і Reuters.
"За словами офіційного представника США, Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності по Україні найближчими днями", - йдеться у повідомленні.
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У США розглядають застосування "Орешника" радше як спробу залякування, ніж переломний момент на полі бою. За словами одного з анонімних посадовців, ці ракети несуть меншу боєголовку, ніж інші, які регулярно запускають по території України.
"Ймовірно, це буде ще одна спроба Росії тероризувати Україну, яка зазнає невдачі", – сказав посадовець.
Американці також прогнозують, що росіяни володіють лише декількома ракетами "Орешник".
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