Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Розвідка США попередила офіційний Київ про можливий удар "Орешником" найближчими днями, - ЗМІ

Розвідка США попередила офіційний Київ про можливий удар "Орешником" найближчими днями, - ЗМІ

Влад Дідусь
11 грудня, 2024 середа
18:04
Війна з Росією путін

У середу, 11 грудня стало відомо, що найближчими днями російські терористичні війська можуть застосувати "Орешник" для удару по території України

Зміст

Про це з посиланням на американських чиновників повідомляють Bloomberg, Associated Press і Reuters.

"За словами офіційного представника США, Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності по Україні найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росія запустила нову дезінформаційну кампанію щодо ракет "Орешник"

У США розглядають застосування "Орешника" радше як спробу залякування, ніж переломний момент на полі бою. За словами одного з анонімних посадовців, ці ракети несуть меншу боєголовку, ніж інші, які регулярно запускають по території України.

"Ймовірно, це буде ще одна спроба Росії тероризувати Україну, яка зазнає невдачі", – сказав посадовець.

Американці також прогнозують, що росіяни володіють лише декількома ракетами "Орешник".

  • 28 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.
  • 10 грудня Путін просував наратив, що РФ вдосконалюватиме не ядерну доктрину, а комплекс "Орешник".
     
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
США
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Петер Сіярто
Автор Дар'я Куркіна
10 грудня, 2024 вiвторок
Глава МЗС Угорщини Сіярто оголосив про продовження "миротворчої місії" стосовно України цього тижня
Автор Катерина Єсікова
10 грудня, 2024 вiвторок
У Сирії військова база з росіянами перебуває в облозі, - ГУР
Реджеп Тайїп Ердоган
Автор Катерина Єсікова
8 грудня, 2024 неділя
"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі
  • USD 41.46
    Купівля 41.46
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 грудня
18:13
ЧС-2034
ФІФА обрала країну-господарку ЧС-2034
18:04
Після скандалу з представником Нідерландів: на Євробаченні запроваджують новий кодекс поведінки
18:00
OPINION
Енергетика: колапс підкрався непомітно?
17:52
Ексклюзив
З 15 грудня Нацгвардія приєднається до застосунку Армія+ щодо переведень, - Міноборони
17:44
Діяли на півдні України: затримано трьох ворожих агентів, які палили авто та будівлі на замовлення РФ
17:43
Володимир Зеленський
"Сподіваємося, що Орбан не буде Асаду телефонувати в Москву", - Зеленський відреагував на розмову угорського премʼєра з Путіним
17:33
Владислав Крапивцов
"Жирона" Циганкова домовилась про трансфер 19-річного українця
17:33
ракета-дрон "Пекло"
The Washington Post: Україна поспішає розробити власну далекобійну зброю для протидії Росії
17:25
світло
Укренерго 12 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла
17:15
санкції проти Росії
У ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти РФ
17:15
Про українське походження Carol of the Bells: у США відкрили виставку з історії "Щедрика"
17:13
Андрій Колісник
"Викличе працівників ТЦК": тренер клубу УПЛ поскаржився на погрози від гендиректора
17:10
Ексклюзив
Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський
Позиція Дуди є доволі слабкою, він навряд чи може зробити щось для України, - польський журналіст Сієрант
17:04
Євросоюз
ЄС виділить €170 млн шістьом країнам на захист кордонів від РФ та Білорусі
17:02
телевізор телебачення
Польща додасть телеканали TVN та Polsat до переліку стратегічних обʼєктів, аби ними не заволоділа РФ
17:00
Оновлено
Денис Шмигаль і Олаф Шольц
Шмигаль у Німеччині провів двосторонню зустріч з Шольцом: говорили про зброю та економіку
16:47
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулось 140 боєзіткнень: на Курахівському напрямку оборонці відбили 19 штурмів
16:34
КПП "Псоу" на межі РФ й самопроголошеної Республіки Абхазія
Абхазія залишилася без світла: Інгурську ГЕС зупинили через нестачу води
16:30
ЗСУ
ЗСУ відкинули росіян від Костянтинопольського на Донеччині, - DeepState
16:21
діти війна
У листопаді в Україні через війну загинули 165 цивільних, з них 8 дітей
16:05
Андрій Єрмак
У ОП вважають, що Трамп хоче припинити війну справедливим миром
16:03
OPINION
Що втратила Росія разом із падінням режиму Асада у Сирії?
15:59
Ольга Стефанішина
Вік мобілізованих в Україні обговорювали на зустрічах з топпосадовцями ЄС, - Стефанішина
15:58
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих зросла до дев'яти, серед поранених є дитина
15:57
На фото: солістка гурту Kazka Олександра Заріцька
"Не буду змагатися з малолітками": Заріцька з KAZKA хотіла б поїхати на Євробачення від України без конкурсу
15:52
Еммануель Макрон
Макрон засудив насильство проти протестувальників в Грузії
15:49
Донецька область
У Часовому Яру залишаються 297 людей, у Кураховому – понад 400
15:38
Німеччина Україна
Найбільше серед країн ЄС: Німеччина виділила Україні допомогу на €37 млрд
15:38
ЗАЕС і МАГАТЕ
"Спроба залякування": Держатомрегулювання відреагувало на атаку дрона РФ на автомобіль МАГАТЕ
15:38
Президент Сирії Башар аль-Асад
РФ переконала Асада втекти з Сирії й організувала його виїзд, - Bloomberg
15:21
Укренерго
Кабмін затвердив склад наглядової ради Укренерго
15:15
Актор, який озвучив аудіокнижку Артема Чапая The Ukraine, отримав американську нагороду SOVAS
15:09
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: загинуло подружжя, їхній будинок зруйновано вщент
15:00
російська школа
Росіяни на ТОТ змушують школярів проходити тести на знання конституції РФ
14:52
Дональд Туск
Туск повідомив, що домовився з Зеленським про взаємні візити на початку наступного року
14:34
Британська армія успішно випробувала нову лазерну зброю, збивши дрон у повітрі
14:31
Сирійські повстанці
Сирійські повстанці отримували допомогу від України, - WP
14:28
Анонс
Легенди Чарівнолісся - виставав
У Києві відбудеться презентація інклюзивної аудіовистави "Легенди Чарівнолісся"
14:16
SkyUp
Авіакомпанія ​SkyUp оголосила про відновлення регулярних рейсів із Кишинева
14:11
Андрій Сибіга
Росія розпочала масований гібридний наступ на Європу, – Сибіга
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV