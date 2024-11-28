Рубеж, Орешнік, Кедр – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро

Чим Росія вдарила по "Південмашу"

Інформація про те, що Росія планує вдарити по Україні ракетою "Рубеж" активно ширилася в українському медіапросторі напередодні удару. Після удару експерти ідентифікували ракету, якою завдали удару, саме як "Рубеж", хоча Повітряні сили не підтверджували і не спростовували цю інформацію.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія використала нову ракету, яка за характеристиками є міжконтинентальною балістичною зброєю. А конкретнішими були спікери за океаном. Ввечері 21 листопада заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що для удару по Дніпру було застосовано саме РС-26 "Рубеж" чи то пак його модифікацію.

Що таке РС-26 "Рубеж"

РС-26 "Рубеж" (з рос. – "рубіж") – це російський мобільний ракетний комплекс, розроблений для запуску твердопаливних балістичних ракет середньої дальності та міжконтинентальних балістичних ракет класу "поверхня – поверхня". Ракета оснащена термоядерними бойовими частинами, що використовують технології роздільного керованого маневрування (на завершальній стадії ракета розділяється на кілька частин, кожна з яких атакує ціль).

Над цією розробкою у РФ працювали з 2006 року. Ця розробка мала доволі високий ступінь секретності через те, що вона порушувала Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який діяв на той час. У 2019 році США та Росія вийшли з цього договору. До слова, різниця між ракетами середньої дальності (тоді забороненими) і міжконтинентальними ракетами (не підпадали під дію договору) полягала в дальності польоту. Ракети з радіусом дії від 5500 км вважаються міжконтинентальними. До якої категорії належить РС-26 сказати важко. Ймовірно росіяни навмисне завищували показники озброєння, щоб номінально вивести його з-під дії ДРСМД.

Ракета РС-26 "Рубеж", Фото: ria.ru

Комплекс ґрунтувався на складниках до балістичної ракети "Тополь-М" або "Ярс-С". Перший її пуск був здійснений 27 вересня 2011 року, а на озброєння планували взяти в 2017-му.

"Ця ракета не стоїть на озброєнні. У 2017 році мали б її прийняти на озброєння, але у 2018 році за першістю до програми прийняли "Іскандер-К". І найцікавіше, що, ймовірніше за все, в росіян є тільки та кількість цих ракет, яка була виготовлена для проведення випробувань. Вони мають РС-26 у дуже обмеженій кількості, можливо, 8-10 штук, не більше", – зауважив в етері телеканалу Еспресо президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан.

Defense Express називає РС-26 "Рубеж" "реінкарнацією відомого радянського РСД-10 "Пионер"​, розробленого ще в 1970-их. А ексголова СБУ Валентин Наливайченко в етері "Еспресо" назвав ракету "модернізованим радянським мотлохом, який, на жаль, швидко літає".

Звідки взялися назви "Орешник" і "Кедр"

Назву "Орешнік" для ракети, якою вдарили по Дніпру оприлюднив Володимир Путін. Російський диктатор у день удару заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" (з рос. – "Ліщина"). Очільник Кремля заявив, що це відповідь на українські атаки ракетами ATACMS і системами Storm Shadow по об'єктах у Курській та Брянській областях.

То ж чому Путін вжив нову назву до вже відомої ракети?

"До 2018 року РФ успішно створила РС-26 "Рубеж", котру можна назвати реінкарнацією РСД-10 "Пионер", і яка мала заявлену дальність пуску до 6000 кілометрів. Самі росіяни заявляли, що РС-26 "Рубеж" була створена на базі МБР "Ярс", показник дальності в 6000 кілометрів був заданий для "легального" обходу обмежень по ракетах середньої дальності", – пише Defense Express.

Іншими словами, росіяни вже презентували "Рубеж" як міжконтинентальну ракету, щоб приховати порушення міжнародних договорів. Улітку цього року Кремль почав погрожувати відновити виробництво ракет середньої та малої дальності, тому тепер потрібно було подати той самий "Рубеж" під новим соусом. Тим паче, що, за словами речниці Пентагону, при атаці на Дніпро йшлося власне про російську балістичну ракету середньої дальності, розроблена на основі РС-26.

ймовірний вигляд РС-26 "Рубеж", Фото: defence-ua

Зрештою неймінг є одним із напрямків розвитку російського оборонпрому. Одна і та ж зброя часто має по кілька назв (наприклад ракета Х-101 і "Изделие 504"). А деякі назви лише трапляються в російських пропагандистських виданнях, а жодного підтвердження, що це озброєння коли-небудь існувало, немає (напр. протикорабельна ракета "Змеевик"). Тому, ймовірно, Кремль хоче заплутати опонентів, вигадуючи нові назви для зброї, про які ті не чули.

Такої ж думки - в українській розвідці. Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов пояснив, що загадковий "Орешник" – це майже "Рубіж" і той самий "Кедр", про який відомо доволі давно.

"Російський диктатор відкрито, відверто, публічно заявив, що була застосована ракета "Орешнік". Так він її назвав. "Орешнік" - це назва науково-дослідної роботи, це її просто шифр. Сама ж система називається "Кедр. Ракета експериментальна. Ми точно знали, що на жовтень місяць мали зробити два дослідних зразки, можливо, зробили трошки більше. Але це дослідний зразок", – сказав очільник ГУР.

Ймовірні технічні характеристики "Орешніка"

Довжина – 23 м,

Діаметр – 2 м,

Вага – бл. 40-50 т,

Бойова частина – 1000-1200 кг,

Дальність – 5000-5800 км,

Швидкість – понад 11 Махів (майже 4 км/с),

Точність – до 150 м,

Ціна – від $40 млн.

фото:slovoidilo

Яку загрозу несе РС-26 "Рубіж"

Ракету "Рубеж" розробляли та випробовували з тротиловим еквівалентом лише для того, щоб потім встановити на неї ядерний боєзаряд, розповів в етері телеканалу "Еспресо" військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих. Використовувати її без ядерного боєзаряду нема жодного сенсу.

"Щодо міжконтинентальної балістичної ракети "Рубеж" подають дані, що вона може нести загальну масу бойової частини до 1200 кг. Використовувати її у звичайному спорядженні просто нема жодного сенсу, тому що цінник цієї ракети починається щонайменше з $50 млн, а ефект від вибуху у 1,5 т тротилового еквівалента не буде настільки руйнівним", - прокоментував Валерій Рябих.

Такої ж думки й інші експерти. Немає жодного сенсу використовувати настільки дорогі ракети із 1200 кг бойової частини аналогової вибухової речовини, якщо та ж Х-22 має ненабагато меншу БЧ – 960 кг.

"Путін надув свої щоки та хотів показати цілому світу, мовляв, дивіться, чим я вдарю. Він вдарив міжконтинентальною ракетою, а це те саме, що електронним мікроскопом забивати цвяхи у бетонну стіну", – описав інцидент Геннадій Хазан.

Для чого Путін обстріляв "Кедром" Україну

Якби Путін мав на меті провести репетицію ядерного удару, то жодних "рубежів" чи "орешників" йому б не знадобилося.

"Абсолютна більшість російських далекобійних ракет може мати ядерне оснащення. В тому числі "Искандер", "Кинжал", крилаті ракети типу Х-55 та Х-102, а також багато інших. Тому є питання щодо сенсу використання саме ракети середньої чи взагалі міжконтинентальної дальності проти України навіть для завдання ядерного удару", – пояснює Defense Express.

Росія провела демонстрацію здатності завдати ядерний удар. Але хоч дійство відбулося в Україні, цільова аудиторія була не тут.

"Це сигнал не Україні. Це спроба підкріпити російський ядерний шантаж стосовно Європи і, викликати відповідну реакцію союзників у США, щоб лякати Третьою світовою війною. Тобто по суті – психологічна операція, тому що з військового погляду таке застосування (відстань і мала точність ураження) без ядерної бойової частини абсолютно недоречне", – переконаний дипломат, експосол України в США Валерій Чалий.

Defense Express наголошує, що наявність РФ ракет середньої дальності, що є потенційними носіями ядерної зброї – то послання європейським країнам.

"Бо для Європи середньої дальності достатньо для ураження будь-якої цілі. Дальність 3500 км для РФ гарантує ядерний удар по будь-якій точці ЄС зі своєї території. При цьому ракети середньої дальності дешевші за міжконтинентальні, а також масовіші, йдеться в матеріалі.

Однак адресати цих ядерних погроз, найвірогідніше, вже провели свої підрахунки. Так співрозмовник ВВС в американській адміністрації заявив, що в США серйозно ставляться до всіх загроз Україні, але враховують, що в Росії є лише "невелика кількість цих експериментальних ракет".

Крім того, у випадку застосування росіянами ракет з ядерними боєголовками, від росіян можуть відвернутися їхні основні партнери – Китай та Індія.

Чи можна збивати "Орешник"

Фахівці називають ракету "Рубеж" дуже складною ціллю. Наявні засоби ППО не здатні збивати ракету на першому етапі польоту. Після того, як "Орешник" набирає висоту, головні блоки діляться на 6 бойових частин, а вже вони можуть стати ціллю, скажімо, для систем Patriot.

Але ефективнішим було б ураження цілісної ракети на висоті понад 100 км. Такі системи ППО існують, наприклад Aegis або THAAD і Україна точно проситиме їх для протидії ракетам середньої дальності.

"Версій може бути кілька. Перша версія - використання для захисту протиракетної оборони з ракетою СМ-3, з американської системи Aegis, яка має бази у Польщі та Румунії.

протиракетна станція Aegis Ashore на військовій базі в Румунії, Фото: gettyimages

Друга версія – Київ, ймовірно, буде наголошувати на можливості отримання комплексу THAAD. Це американський комплекс для перехоплення балістичних ракет середньої дальності на кінцевій ділянці траєкторії, на дальностях до 200 км й на висоті до 150 км. Це набагато потужніше, ніж можливості ЗРК Patriot. Україна вже в березні зверталася до США, аби отримати таку батарею. Проте позитивного продовження це звернення не мало", – пояснює в матеріалі на сайті Еспресо директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Шансів отримати такі засоби ППО небагато. У США таких батарей у США і три з них перебувають за межами американської території. Крім того, це доволі дорогий комплекс ($2-3 млрд за одну батарею), а одна ракета коштує близько $20 млн.