Ожеледиця, мокрий сніг і вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 6 лютого

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"В Україні у четвер переважатиме погода без істотних опадів, лише хвіст атмосферного фронту оклюзії спричинить невеликий сніг у західних областях. У Криму також можливий сніг і мокрий сніг - вплив циклону з південного сходу", - йдеться у дописі.

Зазначається, що температура повітря в Україні найближчої ночі очікується в межах -3...-8 °C, завтра вдень від -3 °C до +2 °C.

Також прогнозується вітер східного напрямку, помірний, на півдні та сході України можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Києві

У Києві 6 лютого опади малоймовірні. На дорогах можлива ожеледиця. Вночі температура повітря опуститься до -2...-4 °C, вдень близько 0 °C.

"Найближчим часом в Україні істотних опадів не передбачається, вночі невеликий або максимум помірний мороз, вдень - близько нуля чи незначні "плюси"", - додала синоптикиня.