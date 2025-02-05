Ожеледиця, мокрий сніг і вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 6 лютого
У четвер, 6 січня, в Україні можливий мокрий сніг, ожеледиця та рвучкий вітер. Температура повітря коливатиметься у межах від -8 °C до +2 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"В Україні у четвер переважатиме погода без істотних опадів, лише хвіст атмосферного фронту оклюзії спричинить невеликий сніг у західних областях. У Криму також можливий сніг і мокрий сніг - вплив циклону з південного сходу", - йдеться у дописі.
Зазначається, що температура повітря в Україні найближчої ночі очікується в межах -3...-8 °C, завтра вдень від -3 °C до +2 °C.
Також прогнозується вітер східного напрямку, помірний, на півдні та сході України можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
Погода в Києві
У Києві 6 лютого опади малоймовірні. На дорогах можлива ожеледиця. Вночі температура повітря опуститься до -2...-4 °C, вдень близько 0 °C.
"Найближчим часом в Україні істотних опадів не передбачається, вночі невеликий або максимум помірний мороз, вдень - близько нуля чи незначні "плюси"", - додала синоптикиня.
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