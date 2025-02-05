"Парламент" Грузії позбавив мандатів 49 депутатів з трьох опозиційних коаліцій

Про це пише "Ехо Кавказу".

Зокрема, були зупинені повноваження членів трьох опозиційних коаліцій - "Єдність – Національний рух", "Коаліція за зміни" та "Сильна Грузія".

Як зазначається, підставою для ухвалення цього рішення стала вимога коаліцій про припинення повноважень, з якою опозиційні політики звернулися до парламенту у листопаді минулого року.

Наразі в грузинському парламенті із 12 мандатами залишається партія "Гахарія за Грузію". Політичне об’єднання колишнього прем’єра Георгія Гахарія, як і інші партії, що подолали прохідний бар’єр на виборах 26 жовтня, називає результати голосування нелегітимними і не бере участі у діяльності парламенту. Однак представники цього політичного об’єднання не подавали заяв про зупинення своїх повноважень.

Згідно із протоколом ЦВК за підсумками парламентських виборів 2024 року "Сильна Грузія" отримала 14 мандатів, "Коаліція за зміни" – 19 мандатів, а "Єдність – Національний рух" – 16 мандатів.

Парламентська асамблея Ради Європи 29 січня ухвалила резолюцію, якою вимагає проведення в Грузії нових виборів. У відповідь "Грузинська мрія" оголосила про призупинення роботи в Асамблеї.

2 лютого, у Тбілісі тривали антиурядові протести, під час яких демонстранти намагалися перекрити в'їзд до міста. Правоохоронці затримали кількох учасників акції, в тому числі активістів та ексмера міста Гігі Угулаву і лідера опозиційної "Коаліції за зміни" Ніка Мелію.



