ПАРЄ ухвалила резолюцію з вимогою провести в Грузії нові вибори

Про це повідомив голова Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб, народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення підтримали 114 депутатів, коли 13 проголосували "проти" й 7 утримались.

ПАРЄ резолюцією, зокрема, обмежила повноваження грузинської делегації. Відтепер їй заборонено входити до всіх ключових комітетів (політичного, юридичного, моніторингового тощо), брати участь у місіях, бути доповідачами, а також обиратися на керівні посади в Асамблеї.

Члени делегації Грузії на сесіях ПАРЄ матимуть лише право голосу, виступів та доступ до комітетів із меншою політичною вагою.

"Повноваження делегації переглянуть у квітні 2025 року – все залежатиме від дій Тбілісі", - резюмував Гончаренко.

Виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що для досягнення сталого миру в Європі необхідно надати чіткі гарантії безпеки для України після завершення війни.





