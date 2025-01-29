ПАРЄ ухвалила резолюцію з вимогою провести в Грузії нові вибори
Парламентська асамблея Ради Європи 29 січня ухвалила резолюцію, якою вимагає проведення в Грузії нових виборів
Про це повідомив голова Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб, народний депутат Олексій Гончаренко.
Відповідне рішення підтримали 114 депутатів, коли 13 проголосували "проти" й 7 утримались.
ПАРЄ резолюцією, зокрема, обмежила повноваження грузинської делегації. Відтепер їй заборонено входити до всіх ключових комітетів (політичного, юридичного, моніторингового тощо), брати участь у місіях, бути доповідачами, а також обиратися на керівні посади в Асамблеї.
Члени делегації Грузії на сесіях ПАРЄ матимуть лише право голосу, виступів та доступ до комітетів із меншою політичною вагою.
"Повноваження делегації переглянуть у квітні 2025 року – все залежатиме від дій Тбілісі", - резюмував Гончаренко.
- Виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що для досягнення сталого миру в Європі необхідно надати чіткі гарантії безпеки для України після завершення війни.
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