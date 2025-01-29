Прем’єр Люксембургу Фріден на сесії ПАРЄ закликав надати чіткі гарантії безпеки для України
У середу, 29 січня, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що для досягнення сталого миру в Європі необхідно надати чіткі гарантії безпеки для України після завершення війни
Про це інформує Європейська правда.
Фріден підкреслив, що Україна має отримати гарантії безпеки, адже це потрібно для підтримки миру та безпеки у Європі.
"Необхідно, щоб всі країни Європи могли жити в мирі і в безпеці. Нам потрібно шукати сталий мир – а це, очевидно, гарантії безпеки для України, але також і для інших країн", - наголосив прем’єр-міністр Люксембургу.
Він уточнив, що гарантії безпеки будуть відрізнятися, відповідно до держав, які їх надаватимуть: це може бути членство в НАТО, або двосторонні чи багатосторонні угоди, "деталі яких ще треба обговорити".
"Ми розпочали дискусії (про гарантії безпеки, - ред.) з президентом України зовсім нещодавно, це лише початок. Тут не існує легких рішень, вони мають бути частиною більш широкого пакету. Маємо переконатися, що, коли ця жахлива війна агресії Росії проти України закінчиться, ми знову зможемо жити у світі, де панує мир", - зазначив Люк Фріден.
Прем’єр-міністр Люксембургу підкреслив, що шукати шляхи встановлення миру можна лише разом з Україною.
"Це (пошук миру, - ред.) не може бути зроблено кимось іншим, хто говорить від імені України та українського народу. Тільки представники України можуть приймати рішення", – резюмував Фріден.
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