Україна отримала техніку на понад €3,3 млн від партнерів з ІТ-коаліції

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Що увійшло у комплект поставки?

1 026 робочих місць для реєстру "Оберіг" – ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрихкодів;

1 000 ноутбуків для різних інформаційно-комунікаційних систем у ЗСУ;

Обладнання для центру обробки даних ЗСУ;

20 000 ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA;

3 520 планшетів для тактичного рівня ЗСУ.

"Ця допомога є частиною масштабної програми IT-коаліції, яка дозволяє ЗСУ використовувати сучасні цифрові технології для оперативного управління військами, координації дій та підвищення безпеки даних", - наголосив міністр оборони.

Для довідки: ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.