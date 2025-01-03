Україна отримала техніку на понад €3,3 млн від партнерів з ІТ-коаліції
Україна отримала від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу чергову масштабну поставку техніки на понад €3,3 млн
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Що увійшло у комплект поставки?
- 1 026 робочих місць для реєстру "Оберіг" – ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрихкодів;
- 1 000 ноутбуків для різних інформаційно-комунікаційних систем у ЗСУ;
- Обладнання для центру обробки даних ЗСУ;
- 20 000 ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA;
- 3 520 планшетів для тактичного рівня ЗСУ.
"Ця допомога є частиною масштабної програми IT-коаліції, яка дозволяє ЗСУ використовувати сучасні цифрові технології для оперативного управління військами, координації дій та підвищення безпеки даних", - наголосив міністр оборони.
Для довідки: ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
- Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що українські військові на фронті використовують більш ніж 96% безпілотних літальних апаратів, вироблених в Україні.
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