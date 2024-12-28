Українські військові використовують на фронті понад 96% безпілотників вітчизняного виробництва, - Умєров

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Умєрова, завдяки активному розвитку оборонно-промислового комплексу в Україні у 2024 році галузь дронів значно наростила обсяги виробництва. Він зазначив, що зазначив, що безпілотники українського виробництва забезпечили 96,2% потреб Сил оборони цього року.

"Завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву ми закриваємо ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів", - підкреслив очільник Міноборони.

Зокрема, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:

понад 1.5 мільйона FPV-дронів (разом з ДССЗЗІ)

ударні коптери-бомбери

літаки-камікадзе

розвідувальні дрони-крила

далекобійні deepstrike-дрони

"Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом і у 2025 році", - підсумував Умєров.