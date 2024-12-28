Українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тис. км, - ГУР

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.

"З того, що можемо говорити, – це вже не секрет – до 2000 км українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. В більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Немає офіційних заяв, коли в більшості випадків щось вибухає на Росії. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так", - заявив Юсов.

Він наголосив, що всі подібні інциденти відбуваються виключно на об’єктах, які мають зв’язок з військово-промисловим комплексом, армією РФ або інфраструктурою, що забезпечує фінансування, логістику чи оборону країни-агресорки.

Представник ГУР додав, що на території РФ під удари потрапляє саме військова інфраструктура, на відміну від обстрілів цивільних об’єктів в Україні, які здійснює ворог.