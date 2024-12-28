Українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тис. км, - ГУР
Українські безпілотники з дальнім радіусом дії гіпотетично можуть завдавати ураження по цілях, розташованих на відстані до двох тисяч кілометрів
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.
"З того, що можемо говорити, – це вже не секрет – до 2000 км українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. В більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Немає офіційних заяв, коли в більшості випадків щось вибухає на Росії. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так", - заявив Юсов.
Він наголосив, що всі подібні інциденти відбуваються виключно на об’єктах, які мають зв’язок з військово-промисловим комплексом, армією РФ або інфраструктурою, що забезпечує фінансування, логістику чи оборону країни-агресорки.
Представник ГУР додав, що на території РФ під удари потрапляє саме військова інфраструктура, на відміну від обстрілів цивільних об’єктів в Україні, які здійснює ворог.
- Ще у квітні повідомлялося, що Україна має нові моделі безпілотників, які можуть літати на відстань понад 3000 кілометрів та долітати до російського Сибіру.
- Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що розроблені в Україні дрони мають здатність вражати об'єкти в Росії на відстані до 1800 км від кордону.
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