У Тбілісі демонстранти намагаються перекрити в'їзд до міста: йдуть жорсткі затримання

Про це інформує Эхо Кавказа.

Згідно з повідомленням, під час акції біля торгового центру Tbilisi Mall правоохоронці затримали кількох її учасників, зокрема активіста Дмитра Бідзінашвілі. Крім того, під час сутичок між протестувальниками та поліцією постраждав оператор телеканалу "Пірвелі".

Серед затриманих також члени "Коаліції за зміни" Нікі Мелія та Тенго Тевзадзе, а також колишній мер Тбілісі Гігі Угулава.

Протестувальники намагаються заблокувати ділянку автомагістралі Тбілісі - Сенакі - Леселідзе, але поліція вживає заходів для запобігання перекриттю дороги. У виданні зазначили, що міністерство внутрішніх справ Грузії неодноразово попереджало організаторів протестів про неприпустимість таких дій.

Наразі деякі учасники акції протесту рухаються до центру міста, тоді як інші залишаються біля торгового центру.

Під час акції вже зафіксовано серію сутичок, внаслідок яких затримали понад 10 людей, деякі з яких були затримані жорстокими методами. В мережі з'явилися кадри, що демонструють насильство під час затримань.

Довідково: блокування дороги біля Tbilisi Mall підпадає під статтю 222 Кримінального кодексу Грузії, що може призвести до покарання у вигляді виправних робіт або тюремного ув'язнення на строк до двох років. Якщо дії вчиняються групою осіб або повторюються, термін покарання може зрости до чотирьох років.

