На Рівненщині водія вперше позбавили прав за порушення правил військового обліку

Про це повідомляє Опендатабот.

Так, ідеться про жителя Рівненщини, який відповідно до ст. 22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" був зобов’язаний уточнити свої облікові дані, але не зробив цього.

Станом на початок лютого щонайменше 41 судова справа, пов’язана з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку, знайдена за допомогою пошуковика по судовому реєстру "Бабуся".

Як кажуть аналітики, наразі у більшості випадків суди повертають справи назад - однак це пов’язано лише з проблемами в оформленні позовів, зокрема несплатою ТЦК судового збору.

Опендатабот нагадав, що наразі в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 25 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку.