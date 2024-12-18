Реєстр військовослужбовців і присвоєння Military ID: Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо військового обліку

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Відповідний законопроєкт підтримали 254 депутати.

Метою законопроєкту №12066 є:

створення єдиної бази даних про військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту;

присвоєння Military ID – унікального електронного ідентифікатора для автоматизації даних у сфері оборони, а також для надання адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям та їхнім сім'ям;

удосконалення порядку функціонування Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів задля отримання визначених законом відомостей щодо них.

Як зазначила Геращенко, військові також зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу "Армія+".