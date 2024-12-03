Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни щодо військового обліку 17-річних
Сьогодні, 3 грудня, український парламент підтримав у першому читанні законопроєкт щодо військового обліку 17-річних
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У першому читанні нардепи підтримали законопроєкт, завдяки якому громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік.
"Це означає, що юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ. Це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат. Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців", - йдеться у заяві Рустема Умєрова.
- 9 листопада у Резерв+ стала доступною послуга з оформлення відстрочки від мобілізації онлайн.
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