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Головна Війна з Росією В Україні немає рідкісноземельних елементів, Трамп говорив про інші копалини, - екскерівник Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії Перелигін
Ексклюзив

В Україні немає рідкісноземельних елементів, Трамп говорив про інші копалини, - екскерівник Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії Перелигін

Віталій Бесараб
5 лютого, 2025 середа
13:02
Війна з Росією Кристали та мінерали в шахті Стебника

Колишній керівник Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії Єгор Перелигін пояснив, що Дональд Трамп, скоріше за все, мав на увазі обмін українських критичних мінералів, або рідкісних металів на військову допомогу США

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наразі вся американська економічна система і вся глобальна економіка налаштовані на новий етап електрифікації та нових технологій. Ми на порозі нової технологічної революції. Тому наразі всі зусилля американського уряду направлені на те, щоб забезпечити свої ланцюги постачання критичними мінералами, рідкими металами й металоїдами, рідкісноземельними елементами та рідкісними мінералами. На мою думку, президент Дональд Трамп, коли застосував термін РЗЕ, мав на увазі критичні мінерали, або рідкісні метали. Оскільки лімітувати питання групою рідкісноземельні елементи некоректно. Бо в Україні, на жаль, немає рідкісноземельних металів, родовища дуже бідні, рудопрояви не мають гарного потенціалу", - пояснив Перелигін.

Єгор Перелигін також перелічив метали та мінерали, які можуть цікавити США.

"Єдине родовище, яке могло б змагатися зі США або Китаєм, розташоване на території тимчасово окупованого Приазовʼя, і, як ми розуміємо, перспектива розробки цього родовища майже неможлива. На мою думку, мова йде про такі метали, як титан, марганець та мінерали графіт, берилій, галій, гафній, циркон тощо", - додав він.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії. 

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Економіка
Україна
Дональд Трамп
США
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