В Україні немає рідкісноземельних елементів, Трамп говорив про інші копалини, - екскерівник Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії Перелигін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наразі вся американська економічна система і вся глобальна економіка налаштовані на новий етап електрифікації та нових технологій. Ми на порозі нової технологічної революції. Тому наразі всі зусилля американського уряду направлені на те, щоб забезпечити свої ланцюги постачання критичними мінералами, рідкими металами й металоїдами, рідкісноземельними елементами та рідкісними мінералами. На мою думку, президент Дональд Трамп, коли застосував термін РЗЕ, мав на увазі критичні мінерали, або рідкісні метали. Оскільки лімітувати питання групою рідкісноземельні елементи некоректно. Бо в Україні, на жаль, немає рідкісноземельних металів, родовища дуже бідні, рудопрояви не мають гарного потенціалу", - пояснив Перелигін.

Єгор Перелигін також перелічив метали та мінерали, які можуть цікавити США.

"Єдине родовище, яке могло б змагатися зі США або Китаєм, розташоване на території тимчасово окупованого Приазовʼя, і, як ми розуміємо, перспектива розробки цього родовища майже неможлива. На мою думку, мова йде про такі метали, як титан, марганець та мінерали графіт, берилій, галій, гафній, циркон тощо", - додав він.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.