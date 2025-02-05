Робити те, що ще ніхто не робив: володар числених рекордів скайдайвер Олександр Марушко вразив новим досягненням та вже готує наступне. Бути FIRST - його кредо

Нещодавно українець провів в безперервному польоті понад 10 годин та встановив світовий та національний рекорди. Попереднє досягнення було на півтори години коротшим. Такий політ - серйозне випробування для організму спортсмена і результат довготривалого перебування в аеродинамічній трубі не є гарантовано передбачуваним. Олександру прогнозували знепритомнення, втрату ваги. Проте найважчим, запевняє скайдайвер, було впоратися психологічно.

Перша зустріч Олександра Марушко із майбутнім захопленням та справою життя відбулася у 2011 році. Під час прогулянки серед норвезьких фіордів він побачив стрибок парашутиста зі скелі. Відтоді не уявляв себе без польотів. Наразі в скарбниці скайдайвера понад 3500 стрибків - з повітряної кулі, з літака, з власного будинку. Деякі здобутки Олександра назавжди залишаться недосяжними для інших. Наприклад, на дах знаменитої Опери в Осло українець приземлився, стрибнувши з будівельного крана. Конструкції вже просто не існує фізично.

Польоти Олександр Марушко називає мистецтвом. Кожному передує довготривала та ретельна підготовка. Скайдайвер порівнює її зі складанням пазлів. Для одного з найвражаючих стрибків - з повітряної кулі на світанку - була задіяна ціла команда професіоналів та пішло три роки від задуму. На верхівці кулі Олександр зʼявився в домашньому халаті та з філіжанкою кави. Це відео стало вірусним.

Олександр Марушко не тільки засвідчує силу та міць українського духу та тіла. Він проводить активну виховну роботу та працює з майбутнім поколінням. В проєкті “Подаруй дитині крила” вже взяли участь понад 400 дітей. Олександр вчить не стільки долати страхи, скільки мріяти та рухатися до заповітної мети. Він переконаний - все в твоїх руках, дій! Сам скайдайвер вже розпочав складати новий “пазл” - він планує здійснити 700 стрибків за 24 години!

Історію видатного українця Олександра Марушко можна дізнатися на сайті спецпроєкту “FIRST Україна” від Національного реєстру рекордів. Це ресурс, який популяризує досягнення сучасників, розповідає про їхні шляхи до мрії та мотивує інших на власні кроки.