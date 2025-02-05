"Аврора" та ГО "Землячки" зібрали 10 млн грн на зимову форму для захисниць у межах кампанії "Даруй тепло, даруючи свято"

Кампанія, яка проходила з 9 грудня 2024 року по 15 січня 2025 року, стала третім спільним проєктом мережі мультимаркетів "Аврора" та ГО "Землячки".

Центральною ідеєю кампанії стала мелодія "Щедрика", що поєднала дитинство героїні проморолика, бойової медикині Інни Короленко з позивним "Корольок", та її життя на фронті.

Завдяки активній участі покупців і партнерів кампанії вдалося забезпечити зимовою формою 1140 жінок-військовослужбовиць.

"Поки жіноча форма перебуває на етапі затвердження в Міністерстві оборони України, зима триває — вже одинадцята зима війни. Всього в Силах оборони України служать 70 тисяч жінок, з яких 10 тисяч перебувають безпосередньо в зоні бойових дій та потребують якісної форми для виконання своїх завдань. Ми щиро вдячні мережі мультимаркетів "Аврора" за стабільне партнерство та незмінну підтримку жінок на передовій", — зазначає співзасновниця ГО "Землячки" Ксенія Драганюк.

"Кампанія "Даруй тепло, даруючи свято" — це не просто допомога зі збором коштів, а спосіб визнати важливу роль жінок на фронті. І для нас, як для соціально відповідального бізнесу, важливо, щоб вони мали доступ до якісного спорядження. Тому ми вдячні всім, хто долучився до цієї ініціативи", — коментує Роман Сівковський, СМО мережі "Аврора".

Зручність і функціональність зимової форми, яку отримують захисниці, має вирішальне значення для виконання їхніх завдань у складних умовах.

"Ця форма не тільки зручна, але й дає змогу залишатися мобільною, що є критично важливим під час евакуації поранених. Надання допомоги відбувається в різних умовах, під які доводиться підлаштовуватися. Особисто для мене важливо, щоб ніщо не сковувало рухів, адже інколи доводиться приймати нестандартні положення, щоб дістатися до пораненого", — ділиться захисниця з позивним Сова, яка працює в одному зі спецпідрозділів ГУР та займається медичною евакуацією поранених.

Цьогорічна кампанія вкотре підтвердила, що єдність та взаємна підтримка — це те, що допомагає нам долати будь-які труднощі. "Аврора" та ГО "Землячки" продовжують працювати разом, аби підтримувати наших захисниць на фронті, адже кожна дія має значення, а кожна допомога наближає перемогу.

Переглянути відео кампанії можна за посиланням

Підтримуйте захисниць — підтримуйте Україну!



Про ГО "Землячки"

ГО "Землячки" забезпечує жінок-військовослужбовиць в Силах оборони України якісним базовим спорядженням і виконує сотні індивідуальних запитів для жінок на передових позиціях з березня 2022 року. Організація також надає психологічну підтримку та реабілітацію для захисниць і ветеранок, а ще популяризує культуру "жінка-військова" в Україні та світі, розповідаючи про жінок на фронті.

Станом на грудень 2024 року ГО "Землячки" закрили понад 25 000 індивідуальних запитів на загальну суму понад 225 млн грн.

Про мережу мультимаркетів "Аврора"

Мережа мультимаркетів "Аврора" – українська компанія з прямими іноземними інвестиціями від фонду Horizon Capital. Мережа динамічно розвивається та розширюється як в Україні, так і за кордоном, налічуючи на сьогодні понад 1 600 магазинів на території України та понад 30 магазинів у Румунії.