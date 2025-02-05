Уряд виділив додаткові 15 млрд грн на єВідновлення для ВПО
Уряд виділив ще 15 млрд грн на єВідновлення для ВПО - тепер внутрішньо переміщені особи швидше отримуватимуть сертифікати на купівлю домівки
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відтепер внутрішньо переміщені особи можуть швидше отримати сертифікати на купівлю нової домівки, оскільки уряд виділив додаткові 15 млрд грн на програму "єВідновлення".
"Скористатися цією програмою можуть українці зі статусом ВПО, які через бойові дії втратили свою єдину нерухомість. Послуга доступна для знищеного житла на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій", - пояснив міністр.
Якщо внутрішньо переміщена особа вже має заброньований і підтверджений житловий сертифікат, у неї буде 30 днів для придбання нової домівки.
- Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій можуть онлайн подати заяву до Міжнародного реєстру збитків.
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