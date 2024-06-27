Власники зруйнованого житла можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через Дію
Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій можуть онлайн подати заяву до міжнародного Реєстру збитків
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Дані з цього Реєстру стануть основою для репарацій, які Росія має заплатити. Розширили можливості для власників житла і починаємо бета-тестування оновленого сервісу", - написав Федоров.
Він додав, що долучитися до тестування можуть українці, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване навіть якщо житло знаходиться на окупованих територіях або в зонах бойових дій, право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, або ж немає акту від місцевої влади про обстеження пошкодженого житла і ви не подавались на єВідновлення.
- Відтепер помилки у реєстрі про зареєстроване місце проживання можна виправити онлайн у Дії. Також можна оновити ці дані про дитину.
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